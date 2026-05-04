Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3.5.2026, tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một nam vận động viên điều khiển flyboard cùng nữ du khách đang trải nghiệm thì bất ngờ thiết bị gặp sự cố.

2 người gặp nạn khi chơi flyboard, người bán nước liều mình cứu người

Flyboard mất kiểm soát, khiến cả hai rơi xuống nước. Chỉ ít giây sau, nữ du khách nổi lên và kịp bơi về phía một chiếc ca nô gần đó.

Tuy nhiên, do thiết bị flyboard gắn ở chân, nam vận động viên bị mắc kẹt và chìm xuống nước, không thể tự thoát ra.

Lúc này, từ khu vực bờ hồ, một người bán nước đã phát hiện sự việc.

Không chút do dự, người này lập tức bỏ lại toàn bộ quầy hàng, điện thoại và ví tiền, lao xuống nước bơi ra vị trí gặp nạn, cách bờ hơn 50 mét.

Trong khi đó, một số người đi thuyền gần đó cũng nhanh chóng tiếp cận, phối hợp tìm kiếm trong sự lo lắng của những người đứng trên bờ.

Ngay sau đó, nam vận động viên đã được đưa lên khỏi mặt nước trong tình trạng bất tỉnh do ngạt nước.

Nạn nhân được nhanh chóng chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.