Sức khỏe

Bị chó nhà tấn công, bé gái 22 tháng tuổi tổn thương nặng vùng mặt

Liên Châu
04/05/2026 09:25 GMT+7

Bé gái 22 tháng tuổi (ở Ninh Bình) bị chó nhà cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, khi vật nuôi này tấn công giành miếng thịt gà trên tay em bé.

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn mới đây phải nhập viện cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều. Vùng mặt bệnh nhi có nhiều vết thương phức tạp do chó cắn.

Tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại cho bệnh nhi bị chó nhà cắn gây nhiều vết thương vùng mặt

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhi, sự việc xảy ra tại nhà, khi trẻ cầm miếng thịt gà thì bị chó lao tới tranh giành.

Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã khẩn trương kiểm soát tình trạng chảy máu cho bệnh nhi, làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ vết thương.

Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được chỉ định tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ.

"Khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhi nhỏ tuổi, tinh thần hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại", Th.S-BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, chia sẻ.

Bên cạnh đó, các nguy cơ tiềm ẩn như nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh dại đặt ra thách thức với ê kíp cấp cứu yêu cầu phải can thiệp nhanh chóng, chính xác và toàn diện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Hiện tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực: bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc y tế.

Các bác sĩ lưu ý, tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ. Ở lứa tuổi như bệnh nhi trên, những tai nạn gây đau đớn, hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi kéo dài, ám ảnh khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, giật mình, quấy khóc.

Để phòng ngừa các tai nạn tương tự, các gia đình cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong nhà. Trẻ em cần được giáo dục về hành vi an toàn với động vật, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật, súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm.

Các gia đình nuôi động vật, súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ theo định kỳ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, rọ mõm, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.

