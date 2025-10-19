2% người lao động không quan tâm tới AI

Thông tin về AI trên được đưa ra bởi bà Tiêu Yến Trinh, Tổng giám đốc Talentnet tại hội thảo The Makeover 2025, sự kiện do Talentnet tổ chức hôm 15.10 với sự tham gia của nhiều diễn giả là lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự trong và ngoài nước.

Không sợ AI giỏi, chỉ sợ ai đó ngừng học tập, đánh mất bản sắc

Ông Andre de Jong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bosch Việt Nam; Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Bộ phận linh kiện xe hai bánh, Bosch ASEAN, cho rằng thế giới đang bước vào kỷ nguyên "Human x AI Collaboration", nơi con người và trí tuệ nhân tạo (AI) không đối lập mà bổ trợ cho nhau, cùng mở rộng năng lực qua 3 cấp độ: Human-in-command (con người kiểm soát hoàn toàn), Human-in-the-loop (con người đồng hành cùng AI trong quá trình ra quyết định), và Human-on-the-loop (AI tự vận hành nhưng vẫn được con người giám sát).

Ông Andre de Jong ẢNH: TRẦN VÂN ANH

Theo ông Andre, AI không chỉ là công cụ tăng trưởng mà còn là một phần trong triết lý sống công nghệ sáng tạo vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ thêm AI vào quy trình, mà biến AI thành nền tảng tư duy vận hành".

Ông cho rằng đây không phải là câu chuyện con người bị thay thế, mà là sự cộng hưởng giữa sức sáng tạo của con người và khả năng xử lý của AI, khi con người hiểu, điều chỉnh và dẫn dắt thì AI sẽ tạo ra giá trị thực.

Còn bà Tiêu Yến Trinh khẳng định: "Công nghệ giúp chúng ta đi nhanh, nhưng con người và bản sắc mới giúp chúng ta đi xa".

Phải gắn liền với cảm xúc

Bà Low Peck Kem, Giám đốc nhân sự và cố vấn ban dịch vụ công, Văn phòng Thủ tướng Singapore; Chủ tịch Viện nhân sự Singapore; Chủ tịch Liên đoàn quản trị nhân sự thế giới, chia sẻ một câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa. Tại cổng nhập cảnh Singapore, hệ thống kiểm soát hoàn toàn tự động, mọi quy trình diễn ra nhanh chóng và chính xác, nhưng điều khiến bà xúc động là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật!" hiện lên trên màn hình khi nhận diện thông tin của bà.

"Đó là ví dụ điển hình cho cách chúng ta có thể cá nhân hóa trải nghiệm bằng công nghệ mà vẫn giữ được sự ấm áp của con người," bà Low Peck Kem chia sẻ.

Bà Low Peck Kem (bìa trái), kế bên là bà Nguyễn Tâm Trang ẢNH: TRẦN VÂN ANH

Theo bà Low Peck Kem, công nghệ, dữ liệu hay tự động hóa chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận hành bằng cảm xúc và sự thấu hiểu con người. Trong thời đại con người "dán mắt vào thiết bị", bà nhấn mạnh tính nhân văn phải được đưa trở lại vào công nghệ, để các mối quan hệ không trở nên lạnh lùng.

Tiếp lời, bà Doris Poh nhấn mạnh cơ hội lớn nhất hiện nay là dùng dữ liệu và AI để cá nhân hóa phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, chiến lược chuyển đổi không bắt đầu từ công nghệ mà từ con người, văn hóa và lãnh đạo. "Lãnh đạo không kiểm soát mà trao quyền, tạo kết nối cảm xúc, hỗ trợ nhân viên phát triển và chuẩn bị cho tương lai, kết hợp AI nhưng vẫn giữ trải nghiệm high-touch," bà Doris nhận định.

Bà Nguyễn Tâm Trang, Phó chủ tịch hội đồng điều hành, Tổng giám đốc khối nhân sự GreenFeed, cũng nhấn mạnh 3 yếu tố nền tảng trong chuyển đổi quốc gia bao gồm việc học tập liên tục, con người là trung tâm và văn hóa là linh hồn của sự thay đổi.

Nếu bạn có một khiếm khuyết thì đó chính là cơ hội để bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh. Thế giới không cần thêm những người giống hệt nhau. Thế giới này cần những người dám nghĩ khác, làm khác và dám khác Ông Henrik von Scheel, người được mệnh danh là "cha đẻ và người định hình của Cách mạng công nghiệp 4.0

AI không phải phép màu, người khác biệt sẽ tạo điều khác biệt

Chia sẻ tại The Make Over 2025, ông Henrik von Scheel, người được mệnh danh là "cha đẻ và người định hình của Cách mạng công nghiệp 4.0" đã mang đến một góc nhìn sâu sắc về vai trò của con người trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Theo ông, khi công nghệ phát triển không ngừng, con người mới là yếu tố quyết định thành công. Con người có 5 năng lực cốt lõi bao gồm khả năng trao đổi giá trị, thích nghi, kỹ năng, nhận thức và chú tâm. Trong đó, nhận thức và chú tâm là 2 phẩm chất khiến con người khác biệt hoàn toàn với máy móc.

Ông Henrik von Scheel ẢNH: TRẦN VÂN ANH

"AI không phải là phép màu," ông Henrik von Scheel nói. "Trong tổ chức, 80% hoạt động không cần tự động hóa tối đa; chỉ 15% năng lực cốt lõi, nơi con người và sáng tạo giao thoa mới thực sự tạo khác biệt", ông tiếp lời.

Ông kêu gọi các tổ chức tìm kiếm và nuôi dưỡng những người "khác biệt", những cá nhân dám nghĩ khác, làm khác, dù họ có thể "khó quản lý" hay "ngông nghênh", bởi chính họ là nguồn năng lượng sáng tạo thật sự.

Từng gặp nhiều khó khăn trong học tập vì mắc chứng khó đọc (dyslexia), thậm chí là "khó đọc kép" (double dyslexic), nhưng chính "khiếm khuyết" ấy lại trở thành lợi thế giúp ông Henrik von Scheel nhìn thế giới khác đi, và trở thành nền tảng cho tư duy sáng tạo độc đáo.

Ông chia sẻ: "Nếu bạn có một khiếm khuyết thì đó chính là cơ hội để bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh. Thế giới không cần thêm những người giống hệt nhau. Thế giới này cần những người dám nghĩ khác, làm khác và dám khác".