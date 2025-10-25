2 người tử vong do tai nạn trên quốc lộ 14 ở Đồng Nai

Trưa 25.10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai đã khiến 2 người tử vong.

Hiện trường tai nạn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 phút, ông Trần Văn Út (57 tuổi, ở phường Bình Phước) lái xe máy biển số 93P2 - 921.22 đi trên quốc lộ 14, hướng từ xã Nha Bích về phường Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai).

Khi đến đoạn khu phố 4, phường Đồng Xoài (thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) thì bất ngờ tông vào xe máy biển số 93P2 - 677.11 do ông Lê Văn Thành (71 tuổi, ở phường Đồng Xoài) cầm lái, đi theo chiều ngược lại đang băng qua đường để về nhà.

Sau cú tông mạnh, cả 2 xe máy cùng 2 người đàn ông bị văng lên phía trước nhiều mét ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cú tông mạnh khiến cả 2 người và 2 xe máy văng lên phía trước nhiều mét. Cả 2 người đàn ông nằm bất động trên đường, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước do vết thương quá nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.