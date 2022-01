2 sản phụ bị dọa vỡ tử cung và hội chứng HELLP nguy kịch

Ngày 8.1, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho hay, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công 2 sản phụ, trong đó, một ca bị dọa vỡ tử cung do thai lần 3 bám sẹo mổ cũ lấy thai và một ca bị hội chứng HELLP nguy hiểm.

Trước đó, sản phụ L.T.C (38 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng mang thai lần 3, thai 17 tuần, tiền căn mổ lấy thai 2 lần, bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, khai thác tiền sử và các cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định tình trạng bệnh rất phức tạp, tiên lượng nặng, bởi thai 17 tuần bám sẹo mổ cũ lấy thai và đang có dấu hiệu bị vỡ tử cung.

Ngay sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ vừa hồi sức tích cực cho sản phụ, vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công, bảo tồn được tử cung cho sản phụ.

Trước đó, tối 6.1, ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cũng đã cấp cứu thành công sản phụ (39 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) mắc hội chứng HELLP. Sản phụ được chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng thai 38 tuần 4 ngày, chuyển dạ, ối vỡ sớm, tăng huyết áp, giảm tiểu cầu.





Qua thăm khám, thực hiện khẩn các xét nghiệm và siêu âm tại giường, bác sĩ chẩn đoán chị B. bị hội chứng HELLP, đồng thời nhanh chóng điều trị hạ áp, chống co giật và tiến hành mổ cấp cứu lấy thai. Ca phẫu thuật do BS.CK2 Phạm Thị Linh, Trưởng khoa Hậu sản, làm trưởng ê kíp, đã diễn ra an toàn, bé gái nặng 4.200 gram khóc to sau mổ. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định và tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

Theo BS.CK2 Huỳnh Thanh Liêm, Trưởng Khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nguy hiểm của bệnh lý tiền sản giật. Trong khi đó, vỡ tử cung là 1 trong 5 tai biến sản khoa, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ và thai, đặc biệt là sản phụ có tiền căn mổ lấy thai nhiều lần khi mang thai sẽ càng tăng nguy cơ: thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, nứt vết mổ, vỡ tử cung; dẫn đến tăng nguy cơ chảy máu, sốc mất máu, cắt tử cung cấp cứu. Do đó, tất cả các thai kỳ có vết mổ cũ lấy thai cần được đánh giá cẩn thận, kiểm tra và theo dõi ­­định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa có uy tín chất lượng sẽ giúp phát hiện bất thường nếu có và xử trí kịp thời.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, trong năm 2021, bệnh viện này đã tiếp nhận và cấp cứu thành công 118 trường hợp bệnh nặng như tiền sản giật, dọa sinh non, nhau bong non, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo...