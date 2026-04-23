2 thành phố của Việt Nam nằm trong top tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

Đình Sơn
Đình Sơn
23/04/2026 14:41 GMT+7

Bảng xếp hạng Growth Hubs Index của Savills cho thấy, TP.HCM và Hà Nội xếp trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới.

Trong bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Growth Hubs Index) của Savills đối với 245 thành phố trên toàn thế giới, Việt Nam ghi nhận sự hiện diện nổi bật khi TP.HCM xếp thứ hai toàn cầu và Hà Nội xếp thứ năm.

Việc cả hai đô thị lớn nhất cả nước cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu không chỉ phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Theo ông Chris Marriott, Tổng giám đốc Savills khu vực Đông Nam Á, lợi thế dân số trẻ đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho các nền kinh tế trong khu vực. Lực lượng lao động dồi dào, tiêu dùng gia tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh đang thúc đẩy nhu cầu trên nhiều phân khúc bất động sản, từ công nghiệp, logistic đến nhà ở và các dự án phức hợp.

Ngoài ra chiến lược "China+1" tiếp tục thúc đẩy làn sóng dịch chuyển sản xuất sang các thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến nổi bật.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI gia tăng, không chỉ củng cố nền tảng sản xuất mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường bất động sản, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, nơi tập trung hạ tầng, lao động và nhu cầu tiêu dùng.

2 thành phố của Việt Nam nằm trong top 5 tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu - Ảnh 1.

TP.HCM và Hà Nội của Việt Nam nằm trong top 5 tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam cũng cho rằng, Việt Nam có đầy đủ các động lực để duy trì tăng trưởng cao, từ hạ tầng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đến nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sẽ nằm ở tốc độ triển khai. Những thị trường có thể chuyển hóa kế hoạch thành thực tế nhanh hơn sẽ là những thị trường nắm bắt được cơ hội.

Trong bối cảnh "khả năng chống chịu" ngày càng trở thành thước đo cốt lõi của các đô thị toàn cầu, hạ tầng được xem là yếu tố nền tảng giúp Việt Nam chuyển hóa tiềm năng tăng trưởng thành năng lực phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, làn sóng đầu tư công quy mô lớn đang từng bước định hình lại cấu trúc thị trường. Với khoảng 234 dự án hạ tầng được triển khai, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 3,4 triệu tỉ đồng, các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, hệ thống metro tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hơn 380 km cao tốc Bắc - Nam mới đưa vào khai thác đang mở ra những hành lang phát triển kinh tế mới.

Không chỉ dừng ở việc cải thiện khả năng kết nối, hạ tầng còn đóng vai trò tái cấu trúc không gian đô thị và dòng vốn đầu tư. Các khu vực vệ tinh quanh Hà Nội và TP.HCM đang dần hình thành những cực tăng trưởng mới, trong khi bất động sản công nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của các hệ sinh thái sản xuất - logistics tích hợp.

Đáng chú ý, tác động của hạ tầng không chỉ nằm ở "hạ tầng cứng". Các yếu tố như chất lượng sống, môi trường, giáo dục và y tế thường được xem là "hạ tầng mềm" đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây cũng là những yếu tố cốt lõi cấu thành năng lực cạnh tranh dài hạn của một đô thị.

Trong bối cảnh trung tâm tăng trưởng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về châu Á, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai chữ số dựa trên hai trụ cột chính: đầu tư hạ tầng và dòng vốn FDI.

Thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành cho biết, sau một thời gian dài tạm dừng thi công, đến nay dự án đã được UBND TP.HCM tháo gỡ các vướng mắc để có thể tiếp tục thi công trở lại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
