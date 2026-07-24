2 thư ký điểm thi bị khởi tố: 'Lỗ hổng' trong quy chế

Theo thông tin được công bố liên quan đến các vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến thời điểm này, có 2 trường hợp giáo viên bị khởi tố là thư ký tại điểm thi.

Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên dạy toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang đồng thời cũng là thư ký tại điểm thi này, đã có hành vi vào phòng thi để trực tiếp hướng dẫn thí sinh làm bài thi môn toán.

Trường hợp thứ hai là bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn ngữ văn Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) cũng là thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Khởi tố ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên dạy toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang đồng thời cũng là thư ký tại điểm thi ẢNH: CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Hai nhà giáo bị khởi tố là thư ký điểm thi tốt nghiệp THPT khiến dư luận tò mò, đặt dấu chấm hỏi về chức năng, nhiệm vụ và đối tượng được điều động đảm nhiệm vị trí này tại mỗi điểm thi.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, thư ký điểm thi được quy định chung chung là "giáo viên trường THPT và/hoặc giáo viên trường THCS", không nêu giáo viên đó đang giảng dạy tại đâu.

Trong khi đó, các vị trí khác như trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, giám thị,... thì quy chế quy định rõ: "Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi (không phụ trách cơ sở vật chất), giám thị không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi".

Theo quy chế, chỉ có duy nhất một phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất, không liên quan đến các khâu khác về coi thi, còn lại các lãnh đạo khác bắt buộc phải đến từ các cơ sở giáo dục khác nhau. Chi tiết hơn, trưởng và phó trưởng điểm thi không được đến từ cùng một đơn vị.

Như vậy, quy chế thi của Bộ GD-ĐT hiện có khoảng trống khi không cấm vị trí thư ký làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh trường mình dự thi.

Theo điểm b khoản 5, thư ký là người cùng lãnh đạo điểm thi tổ chức cho toàn bộ nhân sự từ trưởng, phó điểm đến giám thị và giám sát phải đăng ký mẫu chữ ký, sau đó trực tiếp photocopy, đóng gói và niêm phong các bộ mẫu này để bàn giao cho ban thư ký hội đồng thi. Đây chính là căn cứ pháp lý để ban làm phách và tổ chấm thi đối chiếu sau này.

Sau khi trưởng điểm thi hoàn tất khâu bốc thăm vị trí, thư ký là người trực tiếp chuẩn bị và bàn giao toàn bộ hồ sơ và vật dụng coi thi: từ giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp cho đến danh sách thí sinh cho các giám thị.

Vụ điểm 10 toán: Giáo viên ngữ văn Trường chuyên Tuyên Quang đầu thú

Thư ký trực tiếp tham gia kiểm tra, khóa và niêm phong các phòng trống; thu nhận, kiểm đếm và đóng gói niêm phong các túi bài thi, phiếu trắc nghiệm trước khi chuyển về hội đồng thi cấp tỉnh. Khi có sự cố hoặc thí sinh vi phạm quy chế, thư ký chính là người trực tiếp lập các biên bản bất thường dưới sự chỉ đạo của trưởng điểm thi.

Từ hai trường hợp giáo viên bị khởi tố giữ vị trí thư ký điểm thi, dư luận có quyền lo lắng khi Bộ GD-ĐT không quy định rõ về việc phân công người làm vị trí thư ký tại các điểm thi tốt nghiệp THPT. Những địa phương, nhà trường cố tình gian lận thi cử sẽ lợi dụng kẽ hở này để thực hiện hành vi vi phạm của mình như cách đã xảy ra tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang và THPT Lê Trực (Quảng Trị).

Do vậy, việc rà soát, bổ sung quy định cụ thể đối với vị trí thư ký điểm thi là cần thiết để bịt kẽ hở có thể dẫn tới tiêu cực tại điểm thi. Trong đó thư ký cũng không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi.