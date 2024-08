20 anh trai 'chiến' không khoan nhượng để quyết định số phận trong vòng tứ kết

Những 'dream team' lần đầu lộ diện

Trong vòng tứ kết của Anh trai say hi, 20 anh trai được chia thành 4 đội với 2 bảng đấu cân tài cân sức. Theo đó, 2 đội thắng của 2 bảng sẽ tranh hạng nhất, nhì và 6 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất sẽ bị loại. Luật lập đội và 4 trò chơi để giành quyền ưu tiên chọn bài hát vô cùng lắt léo và thú vị, gây nhiều bất ngờ cho các Anh Trai cũng như khán giả.

Trong đó, 4 đội trưởng của livestage 4 được “chốt sổ” từ nhiều cách khác nhau. Trong khi Rhyder, Atus, HURRYKNG được bốc thăm ngẫu nhiên trong số 9 Anh Trai tự ứng cử làm đội trưởng, thì Erik lại là thành viên được 20 Anh Trai còn lại bỏ phiếu bình chọn cao nhất để làm "thủ lĩnh".



4 đội trưởng của livestage 4 được “chốt sổ” từ nhiều cách chọn lựa khác nhau V.O

Màn lập đội của 20 Anh Trai diễn ra sôi động trong bối cảnh một buổi cắm trại với 4 căn lều riêng biệt mang tên của 4 đội trưởng và 1 căn lều Đảo Hoang. Dựa trên may mắn cũng như tài năng thuyết phục, nếu các anh trai không được đội trưởng từ chối thì sẽ phải bước vào lều Đảo Hoang và chờ các nhóm chưa hoàn thiện xong để bổ sung vào.

Đội HURRYKNG gồm Pháp Kiều, Isaac, HIEUTHUHAI và NEGAV là đội được lập sớm nhất. Sau đó là đội Rhyder với Captain, Ali Hoàng Dương, WEAN, Quang Hùng MasterD. Team Erik tiếp tục với Đức Phúc, Hùng Huỳnh, JSOL, Quân A.P, và đội Anh Tú Atus gồm Quang Trung, Song Luân, Dương Domic, Anh Tú.

Team Erik hứa hẹn với Đức Phúc, Hùng Huỳnh, JSOL, Quân A.P V.O

Dựa trên kết quả bốc thăm, bảng A gồm team HURRYKNG sẽ phải đấu với nhóm của Rhyder, từ đó đẩy Anh Tú Atus vào cuộc chiến không khoan nhượng với team Erik.

Nỗ lực giành bản demo

Tập 9 Anh trai say hi (phát tối 17.8) hấp dẫn người xem với tận 4 trò chơi để 4 nhóm giành quyền ưu tiên bài hát. Trong các thử thách, yếu tố đặt cược cũng được thêm vào.

Với 4 trò chơi cân não, các anh trai đã thể hiện hết mình để chọn được ca khúc phù hợp V.O

Tổng kết sau 4 trò chơi, đội HURRYKNG về nhất, nối tiếp là team Anh Tú Atus, Erik và Rhyder. Đây cũng chính là thứ tự mà các đội chọn bài hát. Tuy vậy tập 9 đánh dấu kỷ lục khi có thời lượng chọn demo nhanh ngoài dự đoán, khi 4 đội tương đối đồng thuận chọn 8 bản demo vì không có đội nào lựa chọn trùng nhau.

Trong livestage 4, mỗi đội trình diễn 2 bài hát. Chương trình để các đội nghe 8 bản demo, bao gồm 4 bản demo ở lượt 1 và 4 type beat ở lượt 2. Mỗi đội buộc phải lựa chọn 1 bản demo và 1 type beat. Các đội có thể sáng tạo trên bản demo, còn với type beat không được thay đổi và phải giữ lại những gì được nghe.

Tập 9 đánh dấu kỷ lục khi có thời lượng chọn demo nhanh ngoài dự đoán V.O

Sau phần thảo luận, đội HURRYKNG quyết định chọn beat có màu sắc hip hop và bài demo Kim Phút Kim Giờ của nhạc sĩ DC Tâm. Trong khi Atus chọn bài Đều Là Của Em từ nhạc sĩ Satila Hồng Vịnh. Đội của Erik chọn bản demo Sau đêm nay của Vũ Ngọc Bích và đoạn beat có giai điệu hào hùng, vì tin rằng nó sẽ giúp cho team của mình có màn biểu diễn bùng nổ. Đội Rhyder không còn lựa chọn nào khác với bài Chân T hành của MAQUINN.

Bước vào những chặng đua cuối, Anh trai say hi cũng gây bất ngờ khi thông báo sẽ phát sóng 2 tập liên tiếp, do đó tập 10 gồm các màn trình diễn ở livestage 4 sẽ được lên sóng vào tối hôm nay 18.8. Với những màu sắc âm nhạc vô cùng khác biệt, đây hứa hẹn là đêm tứ kết cuốn hút.