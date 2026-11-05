20 khu đất công bị lấn chiếm, tranh chấp chưa xử lý dứt điểm ở Cà Mau

Ngày 5.11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý đất công và đất do cấp có thẩm quyền giao quản lý đối với xã Trần Văn Thời sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã Trần Văn Thời quản lý 146 khu đất công, diện tích 62,16 ha. Trong đó, 82 thửa với diện tích 29,19 ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 64 thửa chưa được cấp.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, còn 20 khu đất công ở xã Trần Văn Thời vướng lấn chiếm, cho mượn, tranh chấp chưa được xử lý dứt điểm

ẢNH: G.B

Theo kết luận thanh tra, địa phương còn 20 khu đất công bị lấn chiếm, cho mượn, tranh chấp từ các thời kỳ trước chưa giải quyết dứt điểm. Riêng đất bị lấn chiếm trước năm 2005 có 17 thửa, diện tích 6,09 ha. Việc đo đạc, lập hồ sơ, cắm mốc ranh giới còn chậm. Quỹ đất nông nghiệp công ích 5% chưa được lập phương án đấu giá quyền thuê, chưa phát sinh nguồn thu trong thời kỳ thanh tra.

Tại ấp Rạch Ráng B, hộ ông H.M.H chiếm 336 m2 đất đào ao nuôi cá giống, sau đó đã khôi phục hiện trạng, trả đất khi được vận động. Tại ấp Rạch Ráng A, ông P.M.L lấn, chiếm 116,48 m2 đất kênh thủy lợi, đã nộp phạt nhưng xã chậm đôn đốc, cưỡng chế khắc phục hậu quả. Đến ngày 22.9.2026, ông L. đã tự tháo dỡ công trình, đang khắc phục hậu quả.

Bến khách ngang sông của ông P.V.T thuê 51,4 m² đất vẫn hoạt động dù hợp đồng hết hạn ngày 8.9.2024. Địa phương chậm kiểm tra, thanh lý hoặc gia hạn để truy thu tiền thuê đất.

Thanh tra tỉnh đề nghị xã xử lý dứt điểm đất tranh chấp, lấn chiếm, lập phương án sử dụng đất chưa sử dụng và đấu giá công khai quyền thuê đất công ích.

Ngày 29.6.2026, Chủ tịch UBND xã quyết định kết thúc hoạt động của Ban quản lý chợ Rạch Ráng nhưng chưa kịp có phương án quản lý, vận hành thay thế.

Chợ còn 23 tiểu thương nhà lồng bách hóa và 38 tiểu thương nhà lồng nông sản chưa ký hợp đồng mới. Xã chưa lập đề án cho thuê tài sản công, chưa thu hồi dứt điểm nợ cũ và chưa áp dụng giá dịch vụ theo quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị lập đề án cho thuê ki ốt, quầy sạp, thanh lý hợp đồng cũ, ký hợp đồng mới với toàn bộ tiểu thương, hộ kinh doanh và thu hồi nợ tiền thuê mặt bằng.

Theo kết luận, sau sáp nhập, địa phương gặp khó do hồ sơ đất đai sai lệch, công chức quá tải, thiếu kinh phí đo đạc. Tuy nhiên, việc chỉ đạo, kiểm tra có lúc chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết, bộ phận chuyên môn chậm tham mưu.

Thanh tra đề nghị Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời và Phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối kinh tế - đất đai rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để xảy ra những hạn chế, thiếu sót đã nêu. Trưởng phòng Kinh tế và chuyên viên phụ trách đất đai thuộc phòng cũng được đề nghị rút kinh nghiệm trong tham mưu quản lý Nhà nước về đất công và tài sản công.