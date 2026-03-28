20 năm ra thế giới, Viettel giữ vị trí số 1 tại 7 thị trường

Ngày 28.3 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ số.

Từ thị trường đầu tiên là Campuchia năm 2006, đến nay Viettel đã hiện diện tại 16 quốc gia, bao gồm cả các thị trường đầu tư và văn phòng đại diện. Hoạt động quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỉ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp.

Đáng chú ý, các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền về nước khoảng 350 - 400 triệu USD mỗi năm trong những năm gần đây. Tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92%, vốn hóa của Tổng công ty đầu tư quốc tế Viettel ước đạt 10 tỉ USD. Trong số 10 thị trường viễn thông đang kinh doanh, Viettel giữ vị trí số 1 tại 7 quốc gia.

Trong lễ kỷ niệm, Viettel Global vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý dành cho những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao những thành tựu Viettel đạt được sau 2 thập kỷ đầu tư ra nước ngoài.



Nhấn mạnh về ý nghĩa của chiến lược đầu tư ra nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, thành công của Viettel không chỉ thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm mà còn cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, chuyển mình từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng cho biết, trong giai đoạn tới, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và logistics, với mức tăng trưởng tối thiểu 20% mỗi năm.

Hiện nay, Haiti đã trở thành quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển trong khu vực Caribe. Tương tự, tại Burundi, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi, Viettel triển khai mạng lưới trong bối cảnh bất ổn chính trị. Dù vậy, chỉ sau 6 tháng, doanh nghiệp đã vươn lên vị trí số 1 thị trường, khẳng định năng lực thích ứng và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Theo lãnh đạo Viettel, chính phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành nền tảng giúp tập đoàn vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển các thương hiệu viễn thông Việt Nam tại nước ngoài.

Sau 20 năm, Viettel đang chuyển từ mô hình đầu tư ra nước ngoài sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), với mục tiêu đưa năng lực công nghệ cao ra thị trường quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

