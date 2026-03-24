Gần 12.000 hồ sơ đăng ký vào chương trình nhân tài Viettel

Thu Hằng
24/03/2026 14:04 GMT+7

Hai chương trình phát triển nhân tài của Viettel thu hút gần 12.000 hồ sơ đăng ký đã cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sân chơi công nghệ và quản trị dành cho nhân sự trẻ.

Ngày 24.3, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, sau 1 tháng mở đăng ký từ ngày 12.2 - 15.3, hai chương trình phát triển nhân tài thường niên của Viettel đã thu hút gần 12.000 hồ sơ trên cả nước.

Trong đó, chương trình Viettel Digital Talent ghi nhận gần 8.800 hồ sơ, còn Viettel Future Changemakers đạt hơn 3.000 hồ sơ.

So với năm trước, số lượng nhân sự đăng ký tăng mạnh, với Viettel Digital Talent tăng 53% và Viettel Future Changemakers tăng 45%. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhân sự trẻ đối với các chương trình đào tạo quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và quản trị.

Năm 2026, Viettel lần đầu triển khai đồng thời hai chương trình với thông điệp "Innovate at the core - Sáng tạo từ cốt lõi", hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thông qua các chương trình này, ứng viên có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ và kinh doanh quy mô lớn, đồng thời học hỏi từ đội ngũ chuyên gia trong hệ sinh thái Viettel. Những trải nghiệm thực tiễn giúp người tham gia sớm hình thành tư duy chuyên nghiệp và tích lũy nền tảng nghề nghiệp ngay từ đầu.

Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo tài năng công nghệ trẻ, được tổ chức thường niên từ năm 2021. Sau 5 mùa, chương trình đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ, với gần 1.200 thực tập sinh tham gia và hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đáng chú ý, khoảng 40% sáng kiến từ chương trình đã được ứng dụng vào thực tế.

Năm 2026, chương trình tập trung vào 8 lĩnh vực công nghệ chiến lược, gồm điện toán đám mây, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật bán dẫn, công nghệ 5G, kỹ thuật phần mềm, internet vạn vật và hàng không - vũ trụ. Đây được đánh giá là một trong những chương trình thực tập công nghệ quy mô lớn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Trong khi đó, Viettel Future Changemakers hướng đến đào tạo đội ngũ quản trị viên tập sự, tập trung vào các lĩnh vực quản lý sản phẩm số, quản lý dự án công nghệ và quản lý chuỗi cung ứng logistics. Sau 2 mùa triển khai, chương trình đã thu hút gần 3.000 hồ sơ, trong đó nhiều ứng viên có kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Nhiều quản trị viên tập sự xuất sắc đã được ký hợp đồng đào tạo dài hạn và từng bước đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Viettel.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng Viettel Talent 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới, chính thức chào đón các ứng viên xuất sắc bước vào hành trình phát triển sự nghiệp tại Viettel.

