20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa nhưng hầu như 'không thu được đồng nào'

Chiều 2.10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam).



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội KHẮC HIẾU

Theo thiếu tướng Tùng, quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng kinh doanh, trong đó có nhiều cá nhân đứng tên nhiều hợp đồng.

Nói về "đường đi" của số tiền nêu trên, ông Tùng cho biết, công ty này sử dụng chi trả tiền gốc và tiền lãi cho các cá nhân với số tiền hơn 4.000 tỉ đồng, bằng hình thức lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước dù chưa kinh doanh, hoạt động gì.

Ngoài ra, chi phí hoạt động là 520 tỉ đồng. Công ty còn chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 2.000 tỉ đồng; chi cho cá nhân Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) hơn 600 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 1.000 tỉ đồng hiện chưa rõ đã đi đâu.

Bị can Vũ Thị Thúy KHẮC HIẾU

Công an đã kiểm kê, phong tỏa khoảng 20 tài khoản nhưng các tài khoản này hầu như không còn tiền. Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực kê biên nhà cửa, đất đai liên quan đến công ty này để đảm bảo quyền lợi cho bị hại khi xét xử vụ án.

Bước đầu, công an đã làm việc, lấy lời khai của 111 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 138 tỉ đồng. "Công an TP.Hà Nội đang mở rộng để truy bắt đồng phạm trong vụ án và tích cực kê biên tài sản, truy tìm tài sản cùng những bất động sản khác để đảm bảo quyền lợi cho bị hại", ông Tùng nói.

Trước đó, tối 8.9, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, trú P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.