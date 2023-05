20 trường THPT ở TP.HCM có số thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 nhiều nhất

Giáo viên hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 Đ.N.T

Trong số 114 trường với khoảng 96.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng tại TP.HCM, 20 trường THPT có số thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 nhiều nhất với tỷ lệ chọi cụ thể như sau:

Trường Số học sinh đăng ký Chỉ tiêu Tỷ lệ chọi THPT chuyên Lê Hồng Phong 3.223 890 3,62 THPT Gia Định 1.913 745 2,16 THPT Thủ Đức 1.855 810 2,29 THPT Mạc Đĩnh Chi 1.741 835 2,08 THPT Phú Nhuận 1.723 915 2,29 THPT Trần Hưng Đạo 1.705 900 1,89 THPT Hồ Thị Bi 1.679 765 2,19 THPT Trần Phú 1.643 945 1,73 THPT Tây Thạnh 1.609 990 1,62 THPT Bình Hưng Hòa 1.603 810 1,97 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1.597 555 2,87 THPT Hùng Vương 1.572 1.035 1,51 THPT Phạm Văn Sáng 1.565 720 2,17 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1.520 735 2,06 THPT Nguyễn Trung Trực 1.516 900 1,68 THPT Bùi Thị Xuân 1.493 745 2,00 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1.465 510 2,87 THPT Marie Curie 1.461 1.200 1,21 THPT Nguyễn Công Trứ 1.449 855 1,69 THPT Nguyễn Khuyến 1.432 855 1,67

Theo giáo viên phụ trách lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), tỷ lệ chọi của mỗi trường cao hay thấp phụ thuộc vào số thí sinh dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT đó.

Như vậy, trong số 20 trường kể trên, 2 trường THPT chuyên là Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất, lần lượt là 1/3,6 và 1/2,87.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đó là tỷ lệ chọi chung cho toàn trường, còn tỷ lệ chọi của từng lớp chuyên sẽ khác nhau. Thông thường, các lớp chuyên tiếng Anh, toán có tỷ lệ chọi cao hơn mức trung bình.

Còn trong các trường tuyển sinh lớp 10 thường, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) vẫn dẫn đầu về tỷ lệ chọi với mức 1/2,87. Tiếp theo là các Trường THPT Thủ Đức (TP.Thủ Đức), Gia Định (Q.Bình Thạnh), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), Phạm Văn Sáng (H.Hóc Môn), Hồ Thị Bi (TP.Thủ Đức)…

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau khi Sở công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng ban đầu kể trên, phụ huynh và học sinh sẽ có đợt duy nhất điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 là từ ngày 15-21.5.

Ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý, nếu muốn thay đổi nguyện vọng lớp 10 thì học sinh phải nhìn lại một lần nữa cho chính xác năng lực của mình và việc di chuyển trong quá trình học tập sau này ở trường các em đăng ký nguyện vọng có thuận tiện hay không.

Bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (Q.1), phân tích tỷ lệ chọi vào từng trường cao hay thấp còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan, trường đó có chỉ tiêu tuyển sinh ít hay nhiều, tăng hay giảm so với năm trước. Đồng thời, bà An cũng nhấn mạnh nếu thấy trường này ít học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 mà "ào ào" vào điều chỉnh lựa chọn thì cũng không phải là tối ưu. Bà An đồng thời lưu ý, Sở GD-ĐT chỉ công bố số liệu một lần và sau đó thì không ai biết nguyện vọng đã được điều chỉnh ra sao.