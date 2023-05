Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh có nên điều chỉnh nguyện vọng?

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, với số liệu đăng ký NV ban đầu đã được công bố vào chiều qua (12.5), HS và phụ huynh sẽ có đợt điều chỉnh NV duy nhất từ ngày 15 - 21.5.



Ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, tư vấn để thay đổi NV lớp 10 thì HS phải nhìn lại một lần nữa cho chính xác năng lực của mình. Đồng thời cùng gia đình trao đổi và tính toán xem việc di chuyển trong quá trình học tập sau này ở trường HS đăng ký NV có thuận tiện hay không.

Tiêu chí quan trọng nhất đăng ký nguyện vọng lớp 10 vẫn là năng lực học tập của chính học sinh NHẬT THỊNH

Điều quan trọng nhất để nâng cao hiệu suất trúng tuyển là HS phải xác định chính xác năng lực học tập của mình. Tránh những trường hợp đăng ký cả 3 NV vào cùng một trường hoặc đánh giá năng lực của mình cao hơn so với thực tế.

Theo ông Cang, ngoài đánh giá bản thân thì HS cùng phụ huynh phải tham khảo điểm chuẩn những kỳ tuyển sinh trước. Cần tham khảo ít nhất trong khoảng 2 - 3 năm gần nhất để phân tích và xác định cho chính xác tránh trường hợp đáng tiếc rớt cả 3 NV.

Tuy nhiên, điểm chuẩn hay chỉ tiêu của trường những năm trước chỉ là một trong những kênh thông tin để tham khảo. Vì điểm chuẩn mỗi năm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như số HS đăng ký dự thi, số lượng HS đăng ký NV và đề thi khó hay dễ hoặc năng lực mặt bằng của HS mỗi năm…

Còn giáo viên Võ Kim Bảo, chủ nhiệm lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) thì đưa ra lời khuyên, nếu NV HS đăng ký trước đó đã được giáo viên chủ nhiệm tư vấn phù hợp với năng lực của các em thì cần cân nhắc xem có cần thiết điều chỉnh hay không. Phụ huynh và HS chỉ nên thực hiện việc điều chỉnh NV nếu các em cảm thấy sức học không phù hợp với trường hoặc điều kiện di chuyển từ trường đến nhà có những bất tiện.

"Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Không nên thấy số liệu NV 1 vào trường THPT đã đăng ký quá cao mà hoang mang và đổ xô điều chỉnh NV vào các trường có tỷ lệ chọi thấp. Việc điều chỉnh đó có thể vô tình đánh mất đi cơ hội vào các trường THPT mà các em yêu thích. Số liệu đăng ký NV 1 vào các trường THPT chỉ là một kênh để HS và phụ huynh tham khảo. Điều quan trọng nhất vẫn là "lắng nghe cơ thể" của mình thật chính xác", giáo viên Kim Bảo lưu ý.

Bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (Q.1), phân tích tỷ lệ chọi vào từng trường cao hay thấp còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan, trường đó có chỉ tiêu tuyển sinh ít hay nhiều, tăng hay giảm so với năm trước. Đồng thời, bà An cũng nhấn mạnh nếu thấy trường này ít HS đăng ký NV mà "ào ào" vào điều chỉnh lựa chọn thì cũng không phải là tối ưu. Lưu ý Sở chỉ công bố số liệu một lần và sau đó thì không ai biết NV điều chỉnh ra sao?

Phụ huynh cần tham khảo nhiều thông tin, tiêu chí... khi đăng ký cũng như điều chỉnh nguyện vọng cho con ĐÀO NGỌC THẠCH

Chính vì vậy bà Thúy An khẳng định tiêu chí quan trọng nhất vẫn là năng lực học tập của chính các em. Thời điểm này, toàn bộ HS lớp 9 đã có kết quả bài kiểm tra học kỳ 2 và điểm tổng kết cả năm học lớp 9. Từ đó HS có thể có đánh giá toàn diện khả năng học tập 3 môn thi của mình. Đây là kết quả quan trọng để cân nhắc việc có nên điều chỉnh nguyện vọng mình đã đăng ký hay không?

Tương tự, ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh), cũng lưu ý dù tỷ lệ chọi có giảm so với năm trước nhưng để tự tin đăng ký NV 1 vào trường tốp đầu, HS vẫn phải có học lực giỏi ổn định, có điểm trung bình môn từ 8,5 trở lên. Nếu không thực sự tự tin mà có ý định điều chỉnh NV tăng hạng trường thì cần suy nghĩ thật sự nghiêm túc và cẩn thận.