2.000 doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ thỏa thuận hợp tác với TP.Gimcheon (Hàn Quốc)

Quang cảnh buổi lễ ký kết giữa TP.Gimcheon (Hàn Quốc) và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía nam (AMES) ẢNH: BTC

Hàn Quốc hiện tiếp tục giữ vững vị trí là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với gần 10.600 dự án và tổng vốn đăng ký đạt gần 103 tỉ USD. Tại khu vực phía nam, dòng vốn đầu tư và làn sóng giao thương từ Hàn Quốc hiện diện mạnh mẽ tại các thủ phủ công nghiệp tiêu biểu: Đồng Nai đạt hơn 8,37 tỉ USD (469 dự án); Bình Dương đạt hơn 3,4 tỉ USD (gần 800 dự án); Tây Ninh vượt mốc 2,2 tỉ USD. Trong khi đó, Gimcheon - trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics trọng điểm của vùng Gyeongsangbuk với thế mạnh vượt trội về chế biến chế tạo, tự động hóa robot, công nghệ xe tải xanh và hệ sinh thái xử lý môi trường tiên tiến đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển, mở rộng đầu tư hiệu quả của các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu tại phía nam Việt Nam.

Nhằm khắc phục tình trạng kết nối đơn lẻ, cục bộ trước đây, bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên sẽ thiết lập một cơ chế hợp tác toàn diện và đồng bộ hơn. Với vai trò bệ đỡ đại diện cho hơn 2.000 doanh nghiệp thành viên trải dài khắp 16 tỉnh, thành phố (từ Quảng Bình đến Cà Mau), ASMES sẽ giúp chính quyền và doanh nghiệp Gimcheon tiếp cận hệ sinh thái đa dạng từ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đến logistics xanh của dải đất phía nam. Cụ thể, ASMES sẽ là đầu mối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Gimcheon kết nối kinh tế, tư vấn các ưu đãi đầu tư và thủ tục đầu tư với các tỉnh thuộc khu vực phía nam và ngược lại.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác trọng tâm bao gồm hợp tác toàn diện nhằm tháo gỡ khó khăn, cung cấp cầu nối chính thống, minh bạch để giảm thiểu rủi ro và giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hai bên tiếp cận thị trường nhanh hơn; xây dựng hệ thống trao đổi thông tin kinh tế thông suốt, chia sẻ dữ liệu thị trường định kỳ. ASMES sẽ là đầu mối phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp Gimcheon tiếp cận thị trường Việt Nam. Ngược lại, Gimcheon cam kết chủ trì phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất khi doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và hợp tác thương mại tại đây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tùng (Trưởng đại diện văn phòng miền Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bước đột phá trong chuỗi cung ứng thương mại song phương. Ông đánh giá cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Gimcheon trong các ngành công nghệ tương lai như tự động hóa robot, xe tải xanh và xử lý môi trường. Đây đều là những lĩnh vực then chốt phù hợp với định hướng chuyển dịch xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) tại 16 tỉnh thành phía nam. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về hành lang cơ chế nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ gốc và hợp tác nghiên cứu phát triển (R&D) giữa hai bên. Đại diện Văn phòng miền Nam (Bộ Công thương) cũng khẳng định cơ quan quản lý sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền để các nội dung ký kết đi vào thực chất.