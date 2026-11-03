Nhộn nhịp đơn hàng xuất khẩu cuối năm

Doanh nghiệp tăng tốc giao hàng

Những tháng cuối năm, không khí sản xuất tại nhiều doanh nghiệp (DN) phía Nam đang trở nên khẩn trương hơn mọi khi. Tại TP.Đồng Nai, đại diện Công ty TNHH Jason Furniture VN, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất, cho biết cuối năm là thời điểm đơn hàng và yêu cầu về tiến độ sản xuất tăng cao. Gần 6.000 công nhân của công ty đang tập trung làm việc cao độ, để bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu giao hàng của đối tác. Tương tự, Công ty CP Đồng Phú Cường, DN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, cũng ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực. Riêng tháng 9.2026, doanh thu của công ty đạt hơn 1,75 triệu USD, tương đương 122% kế hoạch đề ra. Lãnh đạo công ty này cho biết trong quý 4/2026, DN tiếp tục tập trung nâng sản lượng, cải tiến quy trình sản xuất và tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026.

Doanh nghiệp đang tất bật với hoạt động xúc tiến xuất khẩu trong những tháng cuối năm ẢNH: CHÂU HUỲNH

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động thu hoạch, sơ chế và đóng gói nông sản xuất khẩu cũng diễn ra nhộn nhịp tại các nông trường của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Tại các vùng trồng sầu riêng ở Gia Lai và Lào, công nhân cùng đội ngũ kỹ thuật tất bật kiểm tra độ chín, lựa chọn trái đạt tiêu chuẩn để thu hoạch. Sầu riêng sau đó được vận chuyển đến các cơ sở đóng gói, phân loại, kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu, với sự giám sát của các chuyên gia Trung Quốc.

Đáng chú ý, sản lượng sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai tăng mạnh trong năm nay. Hiện HAGL có khoảng 2.500 ha sầu riêng tại VN, Lào và Campuchia, trong đó các vùng trồng tại Gia Lai và Lào đang đóng vai trò chủ lực. Đặc biệt, khoảng 1.200 ha sầu riêng tại cao nguyên Bolaven, Nam Lào có mùa thu hoạch vào tháng 10-11, đúng thời điểm nguồn cung sầu riêng chính vụ trong nước giảm. Đây được xem là lợi thế giúp DN duy trì nguồn hàng vào những tháng cuối năm, đồng thời tận dụng nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

Ngày 2.11, S&P Global cũng đã công bố Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất VN tháng 10.2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới vẫn tăng mạnh dù đà tăng chậm lại. Cụ thể, PMI ngành sản xuất VN đã tăng lên 52,3 điểm trong tháng 10 so với mức 51,9 điểm của tháng 9. Kết quả này phản ánh sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ vào đầu quý 4/2026, đồng thời nối dài chuỗi cải thiện điều kiện kinh doanh lên 16 tháng liên tiếp. Tổng số lượng đơn đặt hàng mới ghi nhận tháng tăng thứ sáu liên tiếp bất chấp sự sụt giảm kéo dài của các đơn đặt hàng xuất khẩu mới. Sản lượng sản xuất tiếp tục tăng theo nhu cầu khách hàng dù tốc độ tăng cũng đã chậm lại, rơi xuống mức thấp của 6 tháng do những trở ngại trong việc mua nguyên vật liệu.

Xuất khẩu thủy sản chuyển hướng sang châu Á và nhiều khả năng sẽ vượt kế hoạch kim ngạch xuất khẩu cả năm ẢNH: QUANG THUẦN

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM, thông tin: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may 10 tháng năm 2026 vẫn duy trì tăng trưởng nhưng DN đang đối mặt với thực tế quy mô đơn hàng ngày càng nhỏ, yêu cầu về chất lượng và mẫu mã phức tạp hơn. Không ít DN phải chấp nhận các đơn hàng nhỏ lẻ, giá thấp, đồng thời tìm kiếm thị trường ngách để bù đắp những biến động tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông. Đáng chú ý, thay vì đặt nặng mục tiêu lợi nhuận trước mắt, nhiều DN ưu tiên duy trì đơn hàng, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Theo ông Hồng, việc giữ chân lực lượng công nhân là yếu tố quan trọng để DN duy trì năng lực sản xuất, sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi. Bên cạnh đó, DN cũng từng bước đầu tư tự động hóa, chuyển đổi số và công nghệ xanh nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Đơn hàng cuối năm đang dịch chuyển sang thị trường châu Á

Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ DN nông nghiệp nhiệt đới, nhận định: Thông thường vào thời điểm cuối năm thì xu hướng đơn hàng xuất khẩu sẽ dồn dập và tăng cao hơn bình thường, đặc biệt đối với ngành rau quả. Đây là giai đoạn nhu cầu nhập khẩu tăng cao, các DN và nhà phân phối nước ngoài bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng phục vụ mùa lễ hội và Tết Nguyên đán. Không chỉ một vài mặt hàng riêng lẻ, nhu cầu đối với nhiều nhóm sản phẩm rau quả đều có xu hướng gia tăng trong thời điểm này.

Ông Mười thừa nhận hoạt động xuất khẩu sang một số thị trường Trung Đông và châu Âu chịu ảnh hưởng nhất định, đặc biệt liên quan đến vấn đề vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, những khó khăn tại các khu vực này chưa tạo ra tác động đáng kể đến triển vọng tăng trưởng chung của ngành rau quả VN. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu xuất khẩu rau quả VN, chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch trong 10 tháng qua. Tỷ trọng này tương đối ổn định so với những năm gần đây. Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường quan trọng khác như Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á vẫn duy trì nhu cầu nhập khẩu, góp phần hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu rau quả.

Doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động giao hàng xuất khẩu cuối năm ẢNH: NGỌC DUYÊN

"Triển vọng xuất khẩu trong hai tháng cuối năm 2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường chủ lực duy trì ổn định, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp Tết và các kỳ nghỉ lễ cuối năm. Trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả VN ước đạt khoảng 8,3 tỉ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội cán mốc 10 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm nay", ông Nguyễn Văn Mười lạc quan chia sẻ.

Xuất khẩu thủy sản VN tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 10 tháng năm 2026, với kim ngạch đạt khoảng 10,46 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để ngành thủy sản hướng tới mục tiêu xuất khẩu 12 tỉ USD trong cả năm.

"Xuất khẩu sang Mỹ và EU vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các rào cản thương mại, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật và áp lực cạnh tranh tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng mở rộng đơn hàng của doanh nghiệp. Nhưng bù lại, Trung Quốc và Hồng Kông nổi lên là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 10 tháng tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Thị trường ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần mở rộng dư địa tiêu thụ cho DN VN", đại diện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) cho biết. Vị này cũng lạc quan cho rằng với kim ngạch khoảng 10,46 tỉ USD sau 10 tháng, ngành thủy sản VN chỉ cần xuất khẩu thêm khoảng 1,54 tỉ USD trong hai tháng cuối năm để đạt mốc 12 tỉ USD. Trong kịch bản thuận lợi hơn, với mức xuất khẩu bình quân 1,2 tỉ USD/tháng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm có thể đạt khoảng 12,86 tỉ USD.