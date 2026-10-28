Kỷ lục, tháng thứ 4 liên tiếp rau quả xuất khẩu vượt 1 tỉ USD

Theo Cục Hải quan, kết quả sơ bộ trong tháng 10, xuất khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng đạt gần 8,3 tỉ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025.



Sầu riêng giúp rau quả xuất khẩu vượt 1 tỉ USD 4 tháng liên tiếp ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết: Nếu như năm 2025, lần đầu tiên ghi nhận kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 9 vượt 1 tỉ USD, thì năm 2026 lại là cột mốc lịch sử mới khi ghi nhận chuỗi 4 tháng liên tiếp đều vượt 1 tỉ USD. Động lực tăng trưởng chính vẫn là mặt hàng sầu riêng khi diện tích thu hoạch mở rộng và mùa vụ kéo dài hơn những năm trước. Với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng cả năm 2026 ngành rau quả có thể chạm đến con số 10 tỉ USD, một cột mốc lịch sử mới.

Hiện vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch ở Tây nguyên khiến nguồn cung hạn chế và giá sầu riêng duy trì mức cao. Cụ thể, sầu riêng Ri6 bán xô từ 48.000 - 50.000 đồng/kg, hàng đẹp loại A có giá quanh mức 65.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái mua xô dao động từ 75.000 - 77.000 đồng/kg, hàng đẹp loại A dao động trong khoảng 95.000 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu chính của rau quả chính của Việt Nam vẫn là Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng đến 22% so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến cuối tháng 9, thị phần của Trung Quốc chiếm đến 65% tương đương giá trị 4,7 tỉ USD. Kế đến là Mỹ đạt 484 triệu USD, Hàn Quốc 263 triệu USD, Nhật Bản 193 triệu và Hà Lan 171 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 10 đạt 350 triệu USD tăng 18%, lũy kế 10 tháng đạt 2,8 tỉ USD tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, sau 10 tháng ngành rau quả xuất siêu 5,5 tỉ USD.