Tăng mạnh trở lại, giá sầu riêng lên gần 100.000 đồng/kg

Một số doanh nghiệp ở Tây nguyên công bố giá thu mua sầu riêng giống Thái loại A từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, tùy chất lượng và địa bàn. Tương tự, hàng loại B cũng có giá từ 60.000 - 75.000 đồng/kg. So với tháng trước, giá sầu riêng hiện tại tăng khoảng 20 - 30%.



Giá sầu riêng bất ngờ tăng mạnh, gần 100.000 đồng/kg ẢNH: CHÍ NHÂN

Bên cạnh đó, giống sầu riêng Ri6 ở miền Đông và Tây Nam bộ loại A cũng dao động 60.000 - 65.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với tháng trước.

Theo các doanh nghiệp, vài tuần gần đây giá sầu riêng tăng mạnh do vụ thu hoạch ở vùng trọng điểm Tây nguyên vào giai đoạn cuối nên sản lượng giảm. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến thất thường đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng như bị sượng, nhạt, không lên màu nên hàng đạt chuẩn xuất khẩu ít. Những năm trước, tỷ lệ hàng đạt chuẩn xuất khẩu chiếm 50 - 70% thì nay giảm chỉ còn 20 - 30%. Do vậy, giá sầu riêng có sự chênh lệch lớn giữa sản phẩm đạt chuẩn và hàng dạt.

Ông Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp nhiệt đới (COTAB) cho biết: Thông thường, mùa thu hoạch sầu riêng ở Tây nguyên sẽ kéo dài đến cuối tháng 10, song năm nay thời tiết thất thường khiến một số khu vực vụ thu hoạch sẽ kéo dài hơn bình thường, đến giữa và cuối tháng 11. Dù giá tăng nhưng hàng đạt chuẩn xuất khẩu giảm nên lợi nhuận của nông dân cũng không tăng tương ứng.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong 8 tháng qua

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) thông tin, tính đến hết tháng 8.2026, Việt Nam đã xuất khẩu 956.300 tấn sầu riêng, tăng 62,5% so với với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt 2,7 tỉ USD tăng 52%. Trong số này, Trung Quốc chiếm đến 95% thị phần, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nước này đã nhập 935.300 tấn và giá trị đạt 2,58 tỉ USD.

Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 1 tỉ USD trong tháng 8 và 9. Tính chung ngành rau quả, trong tháng 9 kim ngạch xuất khẩu đạt 1,13 tỉ USD, lũy kế 9 tháng là 7,3 tỉ USD tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025.