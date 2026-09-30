Xuất khẩu sầu riêng mang về 2,7 tỉ USD sau 8 tháng





Số liệu hải quan cho biết, trong tháng 8.2026 xuất khẩu sầu riêng đạt kim ngạch đến 956 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đạt trên 2,7 tỉ USD tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025.



Xuất khẩu sầu riêng tăng vọt trong tháng 8 NGUỒN: CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

Đặc biệt, thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc có sự tăng trưởng đến 63,5%, đạt 935 triệu USD; lũy kế 8 tháng là 2,58 tỉ USD tăng 59%. Hàn Quốc là thị trường tăng mạnh nhất với 223% và kim ngạch đạt 3,4 triệu USD sau 8 tháng. Đáng chú ý, 2 thị trường quan trọng là Mỹ và Nhật Bản cũng tăng trưởng 2 con số. Trong đó, sau 8 tháng Mỹ đạt 18,3 triệu USD, tăng 11% và Nhật Bản đạt 5 triệu USD, tăng 16,7%.

Từ giữa tháng 9 đến nay, nhu cầu tiêu thụ sầu riêng của Trung Quốc lên cao khiến giá sầu riêng tại khu vực Tây nguyên tăng khoảng 20 - 30% so với tháng 8. Hiện nay, đang vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch, nguồn cung giảm nên giá sầu riêng vẫn duy trì mức cao; sầu riêng Thái Lan loại A có giá từ 82.000 - 85.000 đồng/kg, giá mua xô tại vườn khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg tùy chất lượng.

Vụ thu hoạch sầu riêng Tây nguyên sẽ còn kéo dài trong tháng 10 ẢNH: MINH ĐĂNG

Vụ sầu riêng Tây nguyên sẽ còn kéo dài trong tháng 10 và từ tháng 11 sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn vụ nghịch ở các tỉnh, thành miền Tây, thông thường đây cũng là giai đoạn giá sầu riêng lên cao nhất vì nguồn cung ít. Cách đây 2 năm, giá sầu riêng vụ nghịch lên đến 180.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu sầu riêng trong tháng 9 sẽ lập nên một cột mốc lịch sử mới với kim ngạch trên 1 tỉ USD. Bên cạnh đó kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt từ 4,5 - 5 tỉ USD.

Trong ngành rau quả, ngoài sầu riêng có một số mặt hàng tăng trưởng mạnh trong 8 tháng qua như: dừa tươi đạt 173 triệu USD, tăng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái; mít đạt 153 triệu USD, tăng gần 13%; bưởi 60 triệu USD, tăng 15%...

Bên cạnh các loại rau quả tươi thì sản phẩm chế biến cũng tăng đến 31% và đạt kim ngạch lũy kế 8 tháng là 1,56 tỉ USD. Đáng chú ý, dẫn đầu và tăng mạnh nhất là hạt dẻ cười đạt 307 triệu USD, tăng 155,5%; hạt macca đạt 17,7 triệu USD, tăng 359%; chanh leo đạt 166 triệu USD, tăng 33%; dừa 259 triệu USD, tăng 11%...