Giá sầu riêng bất ngờ tăng mạnh

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, một nhà vườn trồng sầu riêng ở xã Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, khoảng 1 tuần qua giá sầu riêng tăng từng ngày với biên độ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Nếu so với ngày 10.9, hiện giá mua sầu riêng sô tại vườn dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg, cá biệt một số vườn sầu riêng lâu năm chất lượng cao có giá đến 65.000 đồng/kg. Mức giá tăng bình quân từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với 10 ngày trước đó.



Nông dân Đắk Lắk phấn khởi khi giá sầu riêng tăng mạnh ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tại các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu vào ngày hôm nay (17.9) giá sầu riêng Dona loại A 83.000 - 85.000 đồng/kg, loại B khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg, loại VIP (chất lượng cao) có giá từ 95.000 - 100.000 đồng/kg. Còn sầu riêng giống Ri6 loại A cũng từ 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Theo một số doanh nghiệp, giá sầu riêng bất ngờ lên cơn sốt vì thị trường Trung Quốc tăng nhập hàng để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm mùa tết Trung Thu và ngay sau đó là lễ quốc khánh ngày 1.10. Nhờ vậy, nhu cầu tăng mạnh và yêu cầu về phân loại chất lượng, kích cỡ cũng bớt khắt khe hơn trước.

Hiện tại, diện tích sầu riêng ở Đắk Lắk cho thu hoạch đang giảm dần vì đang vào cuối vụ ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Mặt khác, vụ thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk cũng qua giai đoạn đỉnh điểm; chỉ còn một số địa phương đang vào vụ như Krông Búk, Ea Hleo, Krông Năng, Buôn Hồ… Chính vì vậy, sản lượng cũng giảm hơn so với giai đoạn tháng 8 đầu tháng 9.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 7 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,8 tỉ USD, tăng đến 47% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc vẫn là thị trường chính với giá trị 1,65 tỉ USD, tăng 57%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) dự báo: Tháng 9.2025, xuất khẩu sầu riêng gần chạm mốc 1 tỉ USD, với sự tăng trưởng tốt như thời gian qua nhiều khả năng tháng 9.2026 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ lần đầu tiên vượt mốc 1 tỉ USD. Tăng trưởng mạnh của mặt hàng sầu riêng sẽ góp phần quan trọng giúp kim ngạch rau quả xuất khẩu về đích ở mốc 10 tỉ USD trong cả năm 2026.