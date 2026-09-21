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    Cú 'hattrick tỉ USD' của ngành rau quả

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Kết quả sơ bộ tháng 9 cho biết, xuất khẩu rau quả tiếp tục vượt mốc 1 tỉ USD, đây là tháng thứ 3 liên tiếp xuất khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD và trở thành "cú hattrick' lịch sử của ngành.

    Theo Cục Hải quan, xuất khẩu rau quả sơ bộ tháng 9 đạt 1,1 tỉ USD và tháng thứ 3 liên tiếp trong năm nay xuất khẩu vượt 1 tỉ USD. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái giảm hơn 15% (tháng 9.2025 đạt 1,3 tỉ USD). Lũy kế sơ bộ đến tháng 9 đạt gần 7,3 tỉ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái 2025. Đáng chú ý, động lực tăng trưởng chính trong 3 tháng qua vẫn là mặt hàng sầu riêng đang vào vụ thu hoạch rộ.

    Cú 'hattrick tỉ USD' của ngành rau quả - Ảnh 1.

    Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng thứ 3 liên tiếp vượt 1 tỉ USD nhờ sầu riêng tăng mạnh

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Trong tháng 8 vừa qua, kết quả chính thức cũng đã tăng thêm hơn 300 triệu USD so với thống kê sơ bộ, đạt tới 1,37 tỉ USD. Chính vì vậy, nhiều khả năng kết quả chính thức của tháng 9 sẽ cao hơn đáng kể. Điều này càng có cơ sở vì hiện tại, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua và xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Trung Quốc để phục vụ 2 đợt lễ lớn liên tiếp là trung thu và quốc khánh (1.10). Do vậy, giá sầu riêng tại khu vực Tây nguyên thời gian gần đây tăng từ 10 - 20% so với cuối tháng 8. Hiện tại, giá sầu riêng giống Dona loại A được thu mua tại vựa vẫn dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg; mua xô tại vườn từ 55.000 - 60.000 đồng/kg tùy chất lượng.

    Tính đến hết tháng 8, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính của rau quả Việt Nam với kim ngạch đạt 3,9 tỉ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là Mỹ với 428 triệu USD, tăng 18%. Ngoài ra, trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của Hà Lan với tốc độ 38%, đạt 152 triệu USD và Đức tăng 43%, đạt 79 triệu USD.

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