Thị trường Mỹ phục hồi, xuất khẩu thủy sản đạt gần 6 tỉ USD

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 6, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng đến 21% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, một số mặt hàng chủ lực như tôm và cá ngừ tăng trưởng đến 2 con số so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, tôm đạt 446 triệu USD, tăng 21%; cá ngừ 86 triệu USD, tăng 28%; nhuyễn thể và cua ghẹ đạt 78 triệu USD tăng 26,5%...



Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Thị trường Mỹ phục hồi nhanh ẢNH: CHÍ NHÂN

Về thị trường, đáng chú ý là sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Mỹ. Tháng 6, xuất khẩu sang Mỹ đạt 195,3 triệu USD, tăng 48,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do 5 tháng liên tiếp trước đó thị trường Mỹ sụt giảm mạnh nên lũy kế 6 tháng chỉ đạt 898 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ. Bà Lê Hằng - Phó chủ tịch VASEP nhận định: Sự bật tăng trong tháng 6 của thị trường Mỹ có thể liên quan đến đơn hàng ngắn hạn, trong khi nền cầu chung chưa thực sự vững. Các yếu tố như tồn kho, sức mua thận trọng, cạnh tranh giá, chính sách thuế quan bất ổn và các rào cản kỹ thuật vẫn khiến doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ phải hoạt động trong trạng thái thận trọng.

Thị trường quan trọng nhất với thủy sản Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vẫn là Trung Quốc. Trong tháng 6, xuất khẩu sang thị trường này đạt 257 triệu USD, tăng 32%. Lũy kế 6 tháng, kim ngạch đạt 1,5 tỉ USD, tăng 38%, chiếm 26% tổng xuất khẩu thủy sản. "Đây là mức tăng nổi bật trong nhóm thị trường chính, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc đối với các sản phẩm tôm, cá tra, tôm hùm, nhuyễn thể, thủy sản sống và đông lạnh", bà Lệ Hằng nhận định.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, trong 6 tháng qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Hàn Quốc cũng tăng mạnh khi đạt 419 triệu USD, tăng 9%. Khu vực ASEAN đạt 380 triệu USD, tăng 16%. Điều này cho thấy, các thị trường gần, có nhu cầu ổn định và ít biến động hơn về chính sách thương mại đang góp phần bù đắp phần nào sự chững lại tại Mỹ, EU và Nhật Bản.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,8 tỉ USD tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nền tảng tích cực cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của xuất khẩu thủy sản năm 2026.