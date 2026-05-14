Tôm Việt Nam lại bị áp thuế chống bán phá giá cao bất thường, vì sao?

Tôm Việt Nam một lần nữa lại bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao bất thường. Bộ Công thương cho biết, ngày 8.5 (giờ Mỹ) DOC đã ban hành kết luận sơ bộ trong kỳ rà soát POR20 đối với tôm Việt Nam. Trong đợt rà soát này, có 29 doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị nhận mức thuế suất riêng rẽ và đã được DOC chấp thuận. Trong đó, có 2 đơn vị được DOC lựa chọn làm bị đơn bắt buộc.



Kết luận sơ bộ, 2 bị đơn bắt buộc được DOC xác định mức thuế 6,30% và 10,76%. Các doanh nghiệp còn lại nhận mức thuế suất 7,56% - bình quân gia quyền của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc. Nguyên nhân do một trong 2 doanh nghiệp bị DOC kết luận không cung cấp đầy đủ mô tả đối với một số hóa chất đầu vào để đối chiếu với sản phẩm thay thế tương ứng tại thị trường Mỹ. Điều này dẫn tới việc bị áp dụng dữ liệu sẵn có bất lợi đối với một phần chi phí đầu vào.

Các bên liên quan có thể nộp tài liệu và ý kiến phản biện cho DOC trong vòng 21 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang. Các bên cũng có thể nộp yêu cầu tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo thuế sơ bộ này. Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát này trong vào tháng 11.2026.

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Sao TA (FIMEX) cho biết: Mức thuế cao bất hợp lý này là do DOC tính nhầm về việc sử dụng thức ăn chăn nuôi. Qua tài liệu DOC công bố, luật sư tư vấn đã tìm ra nguyên nhân do giá trị thay thế thức ăn tôm quá cao lên đến trên 13 USD/kg - thức ăn nuôi ấu trùng. Trong khi đó, giá thức ăn nuôi tôm ở Việt Nam trung bình chỉ khoảng mười mấy hai mươi ngàn đồng một ký. Các luật sư sẽ giải trình sớm nhất với DOC về số liệu bất thường này để tính toán lại mức thuế cho FMC phù hợp.

"Nếu DOC áp mức thuế này thì xuất khẩu tôm không thể cạnh tranh được. Nhưng may mắn mức thuế sơ bộ nêu trên chỉ để tham khảo và qua đó là cơ hội để các doanh nghiệp bị đơn có chuẩn bị bổ sung các số liệu chứng minh không bán phá giá. Tôi tin rằng khi phát hiện được sai sót và chứng minh được thì phán quyết thuế cuối cùng của DOC các doanh nghiệp bị đơn sẽ nhận được mức thuế thỏa đáng", ông Lực tự tin.

Vào tháng 2.2026, DOC công bố kết quả cuối cùng đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh thuế chống bán phá giá áp cho tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam, cụ thể mức thuế giảm xuống 4,58% từ mức sơ bộ 35,29%.



