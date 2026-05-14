Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Tôm Việt Nam lại bị áp thuế chống bán phá giá cao bất thường, vì sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
14/05/2026 11:42 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lần thứ 20 (POR20) với tôm Việt Nam là 7,56% - mức cao bất thường.

Tôm Việt Nam một lần nữa lại bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao bất thường. Bộ Công thương cho biết, ngày 8.5 (giờ Mỹ) DOC đã ban hành kết luận sơ bộ trong kỳ rà soát POR20 đối với tôm Việt Nam. Trong đợt rà soát này, có 29 doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị nhận mức thuế suất riêng rẽ và đã được DOC chấp thuận. Trong đó, có 2 đơn vị được DOC lựa chọn làm bị đơn bắt buộc.

Tôm Việt Nam lại bị áp thuế chống bán phá giá cao bất thường, vì sao?- Ảnh 1.

Tôm Việt Nam lại bị áp thuế chống bán phá giá cao bất thường

ẢNH: CHÍ NHÂN

Kết luận sơ bộ, 2 bị đơn bắt buộc được DOC xác định mức thuế 6,30% và 10,76%. Các doanh nghiệp còn lại nhận mức thuế suất 7,56% - bình quân gia quyền của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc. Nguyên nhân do một trong 2 doanh nghiệp bị DOC kết luận không cung cấp đầy đủ mô tả đối với một số hóa chất đầu vào để đối chiếu với sản phẩm thay thế tương ứng tại thị trường Mỹ. Điều này dẫn tới việc bị áp dụng dữ liệu sẵn có bất lợi đối với một phần chi phí đầu vào.

Các bên liên quan có thể nộp tài liệu và ý kiến phản biện cho DOC trong vòng 21 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang. Các bên cũng có thể nộp yêu cầu tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo thuế sơ bộ này. Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát này trong vào tháng 11.2026.

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Sao TA (FIMEX) cho biết: Mức thuế cao bất hợp lý này là do DOC tính nhầm về việc sử dụng thức ăn chăn nuôi. Qua tài liệu DOC công bố, luật sư tư vấn đã tìm ra nguyên nhân do giá trị thay thế thức ăn tôm quá cao lên đến trên 13 USD/kg - thức ăn nuôi ấu trùng. Trong khi đó, giá thức ăn nuôi tôm ở Việt Nam trung bình chỉ khoảng mười mấy hai mươi ngàn đồng một ký. Các luật sư sẽ giải trình sớm nhất với DOC về số liệu bất thường này để tính toán lại mức thuế cho FMC phù hợp.

"Nếu DOC áp mức thuế này thì xuất khẩu tôm không thể cạnh tranh được. Nhưng may mắn mức thuế sơ bộ nêu trên chỉ để tham khảo và qua đó là cơ hội để các doanh nghiệp bị đơn có chuẩn bị bổ sung các số liệu chứng minh không bán phá giá. Tôi tin rằng khi phát hiện được sai sót và chứng minh được thì phán quyết thuế cuối cùng của DOC các doanh nghiệp bị đơn sẽ nhận được mức thuế thỏa đáng", ông Lực tự tin.

Vào tháng 2.2026, DOC công bố kết quả cuối cùng đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh thuế chống bán phá giá áp cho tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam, cụ thể mức thuế giảm xuống 4,58% từ mức sơ bộ 35,29%.


Tin liên quan

Thị trường Mỹ giảm mạnh nhưng xuất khẩu tôm vẫn vượt 1 tỉ USD

Thị trường Mỹ giảm mạnh nhưng xuất khẩu tôm vẫn vượt 1 tỉ USD

Xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng 17,5% trong 3 tháng đầu năm 2026, dù thị trường quan trọng là Mỹ sụt giảm đến 29%.

Kẹt đường Trung Đông, tôm cá ùn ùn 'bơi' qua Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

tôm Việt Nam Chống bán phá giá thuế cao bất thường Bộ thương mại mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận