Thị trường Mỹ giảm mạnh nhưng xuất khẩu tôm vẫn vượt 1 tỉ USD

Chí Nhân
03/05/2026 08:53 GMT+7

Xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng 17,5% trong 3 tháng đầu năm 2026, dù thị trường quan trọng là Mỹ sụt giảm đến 29%.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong quý 1/2026, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025. "Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường tôm thế giới chưa phục hồi đồng đều, cạnh tranh giữa các nguồn cung lớn ngày càng gay gắt, còn môi trường thương mại quốc tế tiếp tục biến động mạnh", báo cáo của VASEP nhận định.

Thị trường Mỹ giảm mạnh nhưng xuất khẩu tôm vẫn vượt 1 tỉ USD - Ảnh 1.

Xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh dù thị trường Mỹ vẫn giảm sâu

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của ngành không đồng đều mà chủ yếu phụ thuộc vào một số thị trường cũng như mặt hàng cụ thể, nổi bật nhất là sự tăng trưởng của sản phẩm tôm hùm ở thị trường Trung Quốc.

Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm hùm đạt 345,5 triệu USD, tăng đến 57%, trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của toàn ngành trong quý đầu năm nay. Trong khi đó, tôm chân trắng vẫn là trụ cột lớn nhất với 573 triệu USD, tăng 6,3%. Còn tôm sú đạt 81 triệu USD, tăng gần 11%.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng với 440 triệu USD, tăng 57%, chiếm hơn 41% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. Riêng thị trường này đã hấp thụ 341,6 triệu USD tôm hùm của Việt Nam, tăng 58,4%, tương đương 78% tổng kim ngạch tôm xuất sang Trung Quốc.

Một điểm đáng chú ý khác là thị trường EU cũng tăng trưởng mạnh, đến 17% với cùng kỳ năm trước và kim ngạch 120 triệu USD; trở thành thị trường lớn thứ 2 của con tôm Việt Nam. Đáng chú ý, nhập khẩu tôm của EU trong 2 tháng đầu năm nay giảm 2% lượng và 9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ các nguồn cung tôm đông lạnh của Ecuador giảm 7% và Ấn Độ 23%. Riêng Việt Nam đạt 9.607 tấn, tăng 22%, sự tăng ổn định nhờ nhóm hàng chế biến.

Sự tăng trưởng mạnh của EU đẩy thị trường Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ 3, với 117 triệu USD duy trì đà tăng 1,7%.

Đáng chú ý, thị trường Mỹ chỉ đạt kim ngạch 96 triệu USD, tiếp tục sụt giảm mạnh đến 29% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tôm và thủy sản vào Mỹ giảm mạnh trong giai đoạn đầu năm 2026 do chi phí vận chuyển tăng theo cước tàu biển. Từ vị trí là nhà nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, Mỹ hiện chỉ đứng thứ 4 trong nhóm các thị trường chính.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
