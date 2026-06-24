Đưa rau quả từ vườn Việt Nam đến siêu thị Trung Quốc trong ngày

Đưa rau quả từ vườn ở Việt Nam đến siêu thị Trung Quốc trong ngày

"Mỗi lần nghỉ phép về thăm Bắc Kinh, tôi hay đi siêu thị. Ở đó, tôi thấy ngày càng nhiều các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam. Sau mỗi bữa ăn ở nhà hay nhà hàng, tôi có thói quen sử dụng hoa quả. Khi biết đó là sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, tôi rất tự hào khoe với mọi người: Đó là nơi tôi đang công tác", ông Hà Vĩ kể.



Ông Hà Vĩ, Đại sứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cho biết, để tăng cường quảng bá nông sản Việt Nam, vào ngày 18.6 vừa qua (ngày hội bán hàng ở Trung Quốc), Đại sứ quán đã mời KOL nổi tiếng là Đổng Vũ Huy sang làm Việt Nam làm phim để quảng bá nông sản Việt ẢNH: THỦY NGUYỄN

Đại sứ Trung Quốc cho biết, nước này đã mở cửa cho nhiều loại rau quả của Việt Nam và mặt hàng tiêu biểu nhất là sầu riêng. Năm 2025, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 5,5 tỉ USD rau quả, trong đó có 3,4 tỉ USD là sầu riêng. Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nguồn cung sầu riêng quan trọng. Nước này cũng đang tăng cường hợp tác thương mại nông sản với Việt Nam nhằm mục đích mang lại lợi ích cho cả nông dân Việt Nam và người tiêu dùng Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu chung này, giữa hai nước cần đạt được sự liên thông về mặt chính sách. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và logistics giữa hai nước cũng phải có tính kết nối và thông suốt. Ngoài ra, trong lĩnh vực từng ngành nghề cần có sự kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

"Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ rau quả của thị trường Trung Quốc rất cao và có 2 yêu cầu quan trọng với nhà sản xuất là phải an toàn và chất lượng cao. Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào việc kiểm soát chất lượng, rút ngắn quy trình và thời gian thông quan để rau quả thu hái từ vườn ở Việt Nam có thể đến siêu thị, bàn ăn của người Trung Quốc ngay ngày hôm sau, thậm chí là ngay trong ngày, tương đương thời gian rút ngắn xuống vài chục giờ thay vì vài ngày như hiện tại", Đại sứ Hà Vĩ cho biết.

Tập trung 3 giải pháp cốt lõi

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn và xem đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Đặc biệt, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, trong đó thương mại nông sản ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Minh Vũ (cà vạt đỏ) đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhận định: Dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và thông minh đang ngày càng phát triển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, hiện thực hóa tư tưởng của Tổng Bí thư hai nước về việc chuyển từ giao thương đơn thuần sang xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản bền vững.

Thứ hai, đẩy nhanh quy trình, thủ tục mở cửa thị trường đối với nông sản. Các cơ quan chức năng 2 nước cần tăng tốc đánh giá rủi ro, hoàn thiện thủ tục kỹ thuật đối với các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cần tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan chức năng cần trao đổi chính sách thường xuyên và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thứ ba là doanh nghiệp hai nước cần tận dụng hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử và kinh tế số để tạo bước chuyển mới về phương thức, tốc độ và hiệu quả của thương mại nông sản giúp giảm chi phí trung gian, tối ưu hóa giá thành sản phẩm.

156 doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam tìm đối tác Diễn đàn Kết nối thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc lần thứ I do Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức. Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo các tỉnh thành của Việt Nam, lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp nông sản. Về phía Trung Quốc có sự tham dự của ông Hà Vĩ, Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và 156 doanh nghiệp của Trung Quốc. Mục tiêu diễn đàn để kết nối các doanh nghiệp và tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu, từ tổ chức sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại đến kiểm định chất lượng, thanh toán xuyên biên giới và kết nối doanh nghiệp. Các mặt hàng được giới thiệu tại diễn đàn gồm sầu riêng, chuối, thanh long, dứa, bưởi, chanh dây, dừa, cà phê, hồ tiêu…



