23 cơ quan báo chí bị xử phạt do đăng bài ca ngợi cuốn 'Chuyện với Thanh'

Ngày 15.7, Cục Báo chí cho biết sau khi cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" bị phát hiện có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử và bị thu hồi, cơ quan quản lý đã yêu cầu các báo rà soát, gỡ bài vi phạm, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy ẢNH: CỤC BÁO CHÍ

Theo Cục Báo chí, các cơ quan báo chí đều thừa nhận sai sót, rút kinh nghiệm trong khâu thẩm định nguồn tin và đã kịp thời gỡ các bài viết vi phạm.

Các đơn vị cũng tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân liên quan, gồm: cách chức 1 người, cảnh cáo 1 người, khiển trách 3 người, đình chỉ công tác 6 người, điều chuyển công tác 4 người và chấm dứt cộng tác với một số cộng tác viên tham gia viết bài.

Về việc xử lý vi phạm đối với các báo đăng bài ca ngợi cuốn sách, căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã xác lập, cơ quan quản lý xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền.

Cụ thể, tính đến ngày 14.7, 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng. Trong số này, có 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các cơ quan chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan quy trình tác nghiệp và xuất bản tin, bài. Việc xem xét kỷ luật phải nghiêm minh, tương xứng với hành vi vi phạm.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ VH-TT-DL (ngày 9.7 tại Hà Nội), ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, nhấn mạnh công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Qua vụ việc cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, ông Phúc đánh giá: "Báo chí muốn đưa tin nhanh nhưng không tuân thủ quy trình thẩm định kỹ lưỡng văn bản, nguồn tin, thì thông tin đưa ra có thể gây hậu quả khó lường".

Trước đó, NXB Hội Nhà văn đã xuất bản cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách sau đó bị phát hiện có nội dung sai sự thật ở mức độ rất nghiêm trọng. NXB Hội Nhà văn bị Cục Xuất bản, In và Phát hành đình chỉ hoạt động 2 tháng, xử phạt chính là phạt tiền 100 triệu đồng.

Ngày 7.7, Công an Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can này bị khởi tố với cáo buộc đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.