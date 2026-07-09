Xử lý báo chí ca ngợi cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL) cho biết Cục dự kiến sẽ xử lý vi phạm hành chính các cơ quan báo chí ở mức nghiêm trọng với các cơ quan viết đăng tin theo thông cáo báo chí ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam.

Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng bị thu hồi, tiêu hủy ẢNH: TL

Theo đó, vừa qua, hơn 20 cơ quan báo chí có bài viết đăng tin theo thông cáo báo chí ca ngợi cuốn sách của Nguyễn Thành Nam, sau đó cuốn sách bị thu hồi. "Cục Báo chí dự kiến sẽ xử lý vi phạm hành chính các cơ quan báo chí ở các mức nghiêm trọng", ông Lưu Đình Phúc phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ VH-TT-DL (ngày 9.7 tại Hà Nội).

Theo ông Lưu Đình Phúc, công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Qua vụ việc cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, ông Phúc đánh giá: "Báo chí muốn đưa tin nhanh nhưng không tuân thủ quy trình thẩm định kỹ lưỡng văn bản, nguồn tin, thì thông tin đưa ra có thể gây hậu quả khó lường".

Chuyện với Thanh sai sự thật nghiêm trọng

Trước đó NXB Hội Nhà văn đã xuất bản cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách sau đó bị phát hiện có nội dung sai sự thật ở mức độ rất nghiêm trọng. Đó là: Thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; Ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra ẢNH: N.B

Ngày 15.6, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản xử phạt vi phạm hành chính với NXB này. Theo đó: đình chỉ hoạt động, phạt tiền, thu hồi tiêu hủy sách. NXB Hội Nhà văn chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền 100 triệu đồng. NXB cũng phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn.

Ngày 7.7, Công an Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can này bị khởi tố với cáo buộc đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tác giả Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng thừa nhận cuốn sách có những tình tiết và nhận định sai sự thật; đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bị can Nguyễn Thành Nam cũng thừa nhận đã bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo và gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. "Tôi nhận thức được sự nghiêm trọng sai lầm của mình. Tôi chân thành xin lỗi", ông Nguyễn Thành Nam nói.