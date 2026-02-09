Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

22 giờ sau tai nạn: Bác sĩ nỗ lực giữ lại chân cho thầy giáo

Lê Cầm
Lê Cầm
09/02/2026 15:56 GMT+7

Đến bệnh viện sau 22 giờ bị tai nạn, khi ranh giới giữa việc giữ lại đôi chân và bảo toàn tính mạng mong manh hơn bao giờ hết, các bác sĩ nỗ lực để hồi sinh chân cho nam bệnh nhân.

Anh N.K.P (47 tuổi, quốc tịch Campuchia) làm nghề giáo viên, nhập viện trong tình trạng cấp cứu do tai nạn giao thông, khoeo chân bị đụng dập, có vết thương hở. Bàn chân trái lạnh, các ngón chân trái tê nhưng vẫn còn cử động được, mạch mu chân và chày sau không bắt được. Dù đã được sơ cứu và đặt khung cố định, nhưng các bác sĩ tại địa phương đều đưa ra một kết luận nghiệt ngã phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Với mong muốn có thêm hy vọng để cứu đôi chân, gia đình quyết định chạy đua thời gian, đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh khi thời gian đã trôi qua 22 tiếng kể từ lúc tai nạn xảy ra.

Cuộc đấu trí trên bàn mổ

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh cho biết, tổn thương mạch khoeo là một trong những chấn thương nặng nhất trong chỉnh hình.

"Sau 6 tiếng, tỷ lệ giữ chi thành công chỉ còn 30-80%. Nhưng nguy hiểm hơn, khi tái thông mạch máu ở giờ thứ 22, các chất độc tích tụ từ phần chi chết sẽ ồ ạt đổ về tim, gây suy thận cấp, tăng kali máu và có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Do đó để đưa ra quyết định thật sự khó khăn", bác sĩ Hoàng Long phân tích.

Sau khi thám sát thấy các khối cơ vẫn còn khả năng hồi phục, ê kíp phối hợp giữa chấn thương chỉnh hình và mạch máu đã quyết định, phải cố gắng giữ chân cho bệnh nhân.

22 giờ sau tai nạn: Bác sĩ nỗ lực giữ đôi chân cho thầy giáo - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra chân cho bệnh nhân

ẢNH: M.A

Kỹ thuật vi phẫu và nỗ lực giữ đôi chân cho người bệnh

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Hưng, Khoa Lồng ngực - Mạch máu của Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh nhớ lại khoảnh khắc tiếp cận vùng hố khoeo - khu vực giải phẫu cực kỳ phức tạp. Động mạch khoeo của bệnh nhân đã đứt rời hoàn toàn, mất một đoạn dài hơn 2 cm, không thể nối trực tiếp.

Các bác sĩ đã phải thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh vi, lấy tĩnh mạch hiển tự thân ở chân lành để làm mảnh ghép bắc cầu, nối lại nhịp đập cho đôi chân đã "ngủ quên" gần một ngày. Ca mổ thành công chỉ là bước đầu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào "hội chứng tái tưới máu" - một kịch bản đã được dự báo trước nhưng vẫn đầy nguy cơ. Tình trạng rối loạn điện giải, toan kiềm và đông máu diễn biến phức tạp.

Trong suốt 10 ngày tại phòng hồi sức, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã phải túc trực 24/7. Có những đêm, chỉ một dấu hiệu chảy máu nhỏ hay sự thay đổi chỉ số xét nghiệm cũng đủ để cả ê kíp phải xử trí khẩn cấp ngay tại giường. Bằng sự kiên trì và phác đồ điều trị hiện đại, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Sau khi ổn định mô mềm, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương bên trong và tháo khung cố định ngoài. Đến nay, bệnh nhân đã có thể cử động chân, nhấc chân và chuẩn bị xuất viện với đôi chân lành lặn.

