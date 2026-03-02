22 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cực đoan

Chiều 2.3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã có văn bản gửi 5 bộ (Nông nghiệp - Môi trường; Quốc phòng; Công an; Xây dựng, Khoa học - Công nghệ) và 22 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với đợt không khí lạnh sẽ đi kèm nhiều hình thái thiên tai cực đoan trong những ngày tới.

Dự báo không khí lạnh gây ra gió mạnh trên nhiều vùng biển trong những ngày tới ẢNH MINH HOẠ: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ đêm nay 2.3, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; bắc Biển Đông có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Dự báo đến đêm 3.3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.

Dự báo thời tiết từ đêm nay 2.3 đến ngày 3.3, khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung bộ) theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó gió mạnh trên biển. Các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Không khí lạnh khiến sóng biển cao đến 4 m

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận trong chiều 2.3, gió đầu xuất hiện trên khắp các vùng biển nói trên, cường độ gió sẽ mạnh dần lên trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết biển trong đêm nay và ngày 3.3, vịnh Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thành, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 3.3 đến ngày 4.3, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1 - 2 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1 - 2 m.

Ông Thành cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.