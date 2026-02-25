Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền Bắc mưa lớn 2 ngày, Nam bộ mưa giông trái mùa

Phan Hậu
Phan Hậu
25/02/2026 07:41 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 25.2, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có đợt mưa lớn trong 2 ngày. Các tỉnh miền Trung, Nam bộ sẽ có đợt mưa giông trái mùa.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ sáng sớm nay, khu vực phía tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong hôm nay và những ngày tới, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ và từ Lâm Đồng đến Khánh Hòa, Nam bộ sẽ có mưa lớn, mưa giông trái mùa.

Miền Bắc mưa lớn 2 ngày, Nam bộ mưa giông trái mùa- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết miền Bắc mưa lớn, miền Trung và Nam bộ có mưa giông trái mùa

ẢNH: TN

Dự báo từ ngày hôm nay đến hết ngày 26.2, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm/24 giờ. Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa lớn trên 70 mm/24 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo các tỉnh miền Trung từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực Nam bộ từ ngày 26 - 27.2 có khả năng xảy đợt mưa rào và giông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm/24 giờ. Dự báo, mưa giông xảy ra tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa giông, người dân có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ trong những ngày tới ở miền Bắc có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25.2, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 20 - 22 độ C, cao nhất từ 22 - 24 độ C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C; cao nhất từ 31 - 33 độ C.

