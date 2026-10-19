221.611 căn nhà đã được gỡ vướng cấp sổ hồng

Thực hiện 6 chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1645 của UBND TP.HCM, Tổ Công tác 1645 đã liên tục tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc và giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án với tần suất 1 lần/tuần.

Đến nay, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức 156 cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho 349 dự án, với 221.611 căn nhà sẽ được giải quyết cấp sổ hồng, vượt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch là 60 dự án.

Trong đó, riêng năm 2025 đã gỡ vướng cấp sổ hồng 55.303 căn nhà trong dự án, thu lệ phí trước bạ được 3.026 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay đã giải quyết cấp sổ hồng cho 43.200 căn nhà trong dự án và 13.949 hồ sơ đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ.

Như vậy, theo mục tiêu Kế hoạch số 11815 về giải quyết 68.000 hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ hồng trong năm 2026, tính đến ngày 21.9, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện giải quyết cấp sổ hồng đạt 84%, đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2026.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường họp tổ công tác ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cũng theo Tổ Công tác 1645, công tác gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Đầu tiên là hợp đồng vận hành chính thức đối với hệ thống phần mềm VBDLIS chưa được hoàn tất, do đó chưa có đầy đủ cơ sở và điều kiện để yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ, hiệu chỉnh, bổ sung chức năng, công cụ theo yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành thực tế, đặc biệt đối với công tác quản lý hồ sơ địa chính số, kết nối và chia sẻ dữ liệu của TP.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn lực phục vụ vận hành, lưu trữ cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục được quan tâm, đầu tư, hoàn thiện đồng bộ, nhằm đáp ứng khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và yêu cầu khai thác, sử dụng hệ thống ổn định, liên tục, an toàn.

Một số chủ đầu tư dự án chưa thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Một số dự án chưa xác định hình thức thực hiện điều tiết 20% nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền hay dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Nội dung này đang được Sở Xây dựng rà soát, thống kê để giải quyết theo quy định tại Nghị định số 100/2024 và Nghị định số 226/2025 của Chính phủ.

Không chỉ vậy, có trường hợp chủ đầu tư dự án không hoặc chưa bàn giao đầy đủ 2% quỹ bảo trì cho Ban Quản trị, dẫn đến người mua nhà, Ban Quản trị thường xuyên gửi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước khiếu nại.

Một số dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường không phối hợp được với chủ đầu tư dự án do người đại diện pháp luật của công ty không liên hệ được, điển hình là chung cư Khang Gia quận Gò Vấp (cũ) hoặc chủ đầu tư không phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai để giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà như Công ty Nhật Hoàng là chủ đầu tư dự án phường Trường Thạnh, Công ty Thương mại 12 là chủ đầu tư dự án phường Hiệp Thành.

Chung cư 4S Linh Đông được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết, thực hiện nội dung kế hoạch cấp sổ hồng, trong 3 tháng cuối năm 2026, Tổ Công tác 1645 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc, giải quyết cấp sổ tại các dự án nhà ở.

Trong đó tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 20 dự án (6.950 căn nhà) cần phải phối hợp với các sở ngành liên quan để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Rà soát, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng đối với 14 dự án thuộc loại hình bất động sản mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng theo quy định.

Tiếp tục thống kê thông tin các dự án chưa được giải quyết cấp sổ hồng từ đơn thư kiến nghị của người dân, Ban quản trị chung cư, chủ đầu tư dự án và công văn cung cấp của UBND phường, xã để tổng hợp, phân loại các dự án theo tình trạng pháp lý và các khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo Tổ Công tác 1645 - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, làm cơ sở giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp sổ hồng đối với các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và các hồ sơ đã đủ điều kiện giải quyết. Chủ động rà soát, phối hợp thực hiện các thủ tục có liên quan, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu cấp sổ hồng theo kế hoạch trong năm 2026.