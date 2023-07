23 người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 là ai?

Trung vệ Lê Thị Diễm My (26 tuổi) với chiều cao 1,60 m, cân nặng 53 kg. Ở tuổi 26, Diễm My là thủ quân của đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 13 có kỹ năng phòng ngự tốt, tranh chấp hiệu quả và bọc lót ấn tượng. Diễm My từng sắm vai dự bị, nhưng giờ đã đóng vai chủ chốt ở hàng thủ