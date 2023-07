Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thêm tiền thưởng trước ngày lên đường dự World Cup 2023

Sáng 4.7, lễ xuất quân dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam được tổ chức tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận phần thưởng tài trợ trị giá 1 tỷ đồng từ nhà tài trợ Acecook Việt Nam. Đây là nguồn động viên dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở World Cup 2023, nơi đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Trước đó vào ngày 27.6, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được phần thưởng trị giá 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 chỉ vàng được khắc tên riêng đại diện Công ty TCP Việt Nam - nhãn hàng Red Bull, với thành tích lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games (tổng 8 lần vô địch), đồng thời tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của đội tuyển và ban huấn luyện khi giành vé dự World Cup 2023.

Các tuyển thủ nữ rạng rỡ tại sự kiện HỒNG NAM

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Trần Quốc Tuấn: “Đây là thành tích có ý nghãi lịch sử với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng khi lần đầu xuất hiện tại World Cup. Chúng ta đã trải qua kỳ Asian Cup tại Ấn Độ khó quên, vượt qua vô vàn khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, có lúc mắc Covid-19 gần cả đội, nhưng với tinh thần không bỏ cuộc đã đạt được thành tích ấn tượng. Nâng cao uy tín trong xã hội, là bước ngoặt nâng cao nhận thức chính trị của phụ nữ trong bóng đá và các lĩnh vực khác" HỒNG NAM

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Hôm nay tôi và các thành viên rất vinh dự, tự hào khi được hiện diện tại lễ xuất quân tham dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường thế giới, bóng đá Việt Nam đã đợt rất lâu, đã trải qua hành trình dài với sự quyết tâm, nỗ lực của các cầu thủ. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo, bộ VH-TT-DL, người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn đồng hành với toàn đội trong suốt thời gian qua. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần Việt Nam tại World Cup". HỒNG NAM

Huỳnh Như cũng khẳng định: "Vinh dự và hạnh phúc khi có mặt ở đây, ở buổi lễ trang trọng trước khi bước vào VCK World Cup tại Úc và New Zealand. Đây không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là của toàn đội, của các cầu thủ nữ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Khi giành vé dự World Cup toàn đội tiếp tục tập luyện nghiêm túc vì biết vinh quan kèm trách nhiệm, đây là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất bóng đá nữ Việt Nam làm được. Cảm ơn các nữ cầu thủ từ thời các cô, chị và giờ là các em, từ thời khắc gian nan nhất đến hôm nay, đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới. Chặng đường nào cũng gian nan và tràn đầy thử thách, nhưng bóng đá nữ giờ đây đã nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo và người hâm mộ. Tôi xin hứa quyết tâm làm thật tốt để mang lại nhiều điều tuyệt vời nhất cho người hâm mộ Việt Nam".

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng HỒNG NAM

Chiều 3.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ và động viên đội tuyển nữ Việt Nam, nhằm tiếp thêm tinh thần cho toàn đội trước thềm World Cup 2023.



Thủ tướng hỏi thăm tình hình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời dặn dò HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ nỗ lực hết sức mình, thể hiện tinh thần cũng như bản lĩnh trong lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới.

"Chúng ta đã là 1 trong 32 đội mạnh nhất thế giới. Lọt vào VCK World Cup đã là tự hào. Hãy thi đấu hết mình, tập luyện chăm chỉ, nghiên cứu kỹ chiến thuật đối thủ. Đã đi là phải mong chiến thắng nhưng đừng vì thành tích mà để sức ép đè nặng. Hãy thắng chính mình, thắng vì tinh thần thể thao cao thượng. Đá vì màu cờ sắc áo đất nước, vì sự yêu mến của người hâm mộ. Trong bóng đá, ngoài thể lực còn có kỹ năng. Nếu hạn chế thể lực thì chúng ta có kỹ năng, ý chí, bản lĩnh, sự khéo léo thông minh của người Việt Nam trong mấy nghìn năm để bù đắp", Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn dò đội tuyển nữ Việt Nam.

Chiều qua (3.7), đội tuyển nữ Việt Nam đã thu xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng cho 1 tháng tại New Zealand. Trưa 5.7, toàn đội sẽ lên đường đi New Zealand, di chuyển chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand bằng chuyến bay của Hãng hàng không Singapore Airlines. Trưởng đoàn là ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam (ông Tùng từng làm trưởng đoàn đội nữ tại giải vô địch châu Á khi đội xuất sắc giành vé đi World Cup).

Một trong những trở ngại của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 là khí hậu, khi thời tiết tại New Zealand hiện tại rất lạnh. Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã sẵn sàng đối phó với sự chênh lệch nhiệt độ giữa Việt Nam và New Zealand.

"Như các bạn đã thấy, trước SEA Games thì chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam hiện tại thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.