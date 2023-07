23 người hùng đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng ra biển lớn

Những điều cần biết về đội nữ VN dự World Cup 2023

ĐỘI TUYỂN NỮ VN GỒM NHỮNG AI?

Đội tuyển nữ VN đến New Zealand với danh sách 23 cầu thủ chính thức, trong đó có 3 thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Oanh; 9 hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga; 7 tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân; 4 tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Ban huấn luyện của đội tuyển nữ VN gồm: HLV trưởng Mai Đức Chung, HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng, HLV thể lực Roger Cedric, cùng các trợ lý Phùng Thị Minh Nguyệt, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Minh Hải, Nguyễn Phương Nguyên (trợ lý ngôn ngữ).

ĐÓNG QUÂN Ở ĐÂU, KẾT QUẢ GIAO HỮU THẾ NÀO?

Kể từ khi có mặt ở New Zealand (5.7), đội tuyển nữ VN đã trải qua 2 trận giao hữu. Huỳnh Như và các đồng đội lần lượt thua 0-2 trước chủ nhà New Zealand (10.7) và thất bại 0-9 trước Tây Ban Nha (14.7).

Tại New Zealand, đội tuyển nữ VN lưu trú tại khách sạn Rydges, nằm ở trung tâm TP.Auckland. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện, thi đấu.

Đội tuyển nữ VN được bố trí tập luyện tại Fred Taylor Park, cách nơi đóng quân 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của đội tuyển nữ VN trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

ĐÁ 3 TRẬN TRÊN 3 SÂN KHÁC NHAU

Tại vòng bảng World Cup 2023, đội tuyển nữ VN phải đá 3 trận trên 3 sân, thuộc 3 thành phố khác nhau của New Zealand. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung lần lượt gặp Mỹ (8 giờ ngày 22.7, sân Eden Park, TP.Auckland), gặp Bồ Đào Nha (14 giờ 30 ngày 27.7, sân Waikato, TP.Hamilton), gặp Hà Lan (14 giờ ngày 1.8, sân Forsyth Barr, TP.Dunedin).

Tại bảng E VCK World Cup 2023, đội tuyển nữ VN có thể hình khiêm tốn nhất, với chiều cao trung bình 1,61 m. Trong khi đó, đội tuyển nữ Mỹ có chiều cao trung bình 1,7 m, Bồ Đào Nha cao trung bình 1,69 m, còn Hà Lan cao trung bình 1,71 m. Bên cạnh thiệt thòi về mặt thể hình, thể lực, đội tuyển nữ VN còn phải đối mặt với những khó khăn về điều kiện thi đấu khi phải đá dưới thời tiết giá lạnh và khung giờ rất lạ.

23 CẦU THỦ ĐƯỢC CHUYỂN KHOẢNG THẮNG HƠN 16 TỈ

Theo quy định mới của FIFA về các khoản đãi ngộ dành cho 32 đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). FIFA sẽ chuyển khoản thẳng cho các cầu thủ. Như vậy, 23 cầu thủ của đội tuyển nữ VN được nhận 30.000 USD/người, tổng cộng là 690.000 USD (khoảng hơn 16 tỉ đồng). Nếu vào sâu hơn, số tiền nhận được từ FIFA sẽ cao hơn.

XEM ĐỘI TUYỂN NỮ VN ĐÁ WORLD CUP Ở ĐÂU?

Người hâm mộ có thể theo đội tuyển nữ VN cũng như tất cả các trận đấu tại VCK World Cup 2023 tại kênh Truyền hình Quốc hội, các nền tảng của Viettel TV360, các nền tảng của VTVCab (kênh ON Sports News, kênh ON Football, ứng dụng On Plus).

Nghi Thạo