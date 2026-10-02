24 giờ đầu tiên, cao tốc Bến Lức - Long Thành ‘đón’ bao nhiêu lượt phương tiện?

Ngày 2.10, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị phụ trách thu phí) cho biết trong 24 giờ đầu tiên thông xe toàn tuyến (từ 0 giờ ngày 1.10 đến 0 giờ ngày 2.10), cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông, doanh thu hơn 1,8 tỉ đồng.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành trong ngày 1.10 ẢNH: LÊ LÂM

Theo VEC E, sau khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện tăng khoảng 30%, doanh thu tăng tới 140%. Trước đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành được khai thác tạm với một số đoạn tuyến.

Hoàn thành sau 12 năm thi công

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7.2014, là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Sau 12 năm thi công, vào 0 giờ ngày 1.10, toàn tuyến được thông xe. Tốc độ tối đa cho phép là 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Đối với khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa giảm xuống 80 km/giờ.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km; đi qua Tây Ninh (2,7 km), TP.HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km) với tổng mức đầu tư 29.587 tỉ đồng.

Toàn tuyến có 7 nút giao, gồm: nút giao đầu tuyến với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Vành đai 3 TP.HCM (địa bàn Đồng Nai), Phước An và nút giao cuối tuyến tại quốc lộ 51.

Tại khu vực cuối tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành được kéo dài để kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp, giúp người dân miền Tây tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với sân bay Long Thành. Tuy nhiên, hiện tại nút giao nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thiện nên tạm thời chưa kết nối, liên thông với nhau.

Gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành trong 24 giờ đầu tiên thông xe toàn tuyến, doanh thu hơn 1,8 tỉ đồng ẢNH: LÊ LÂM

Về mức phí, cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí tùy theo loại phương tiện và quãng đường di chuyển. Tất cả đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Cụ thể, mức phí thấp nhất là nhóm xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho toàn tuyến là 111.694 đồng/lượt, thấp nhất là 5.341 đồng/lượt (đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1).

Mức phí cao nhất áp dụng cho nhóm xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: toàn tuyến là 446.774 đồng/lượt.