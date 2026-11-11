24 tuổi, chàng trai người Vân Kiều đã phải lo chuyện cả thôn

Sinh ra và lớn lên ở thôn Bãi Hà (xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị), một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Hồ Văn Tiền (24 tuổi) từng ấp ủ mong muốn trở thành người có ích cho quê hương, góp phần giúp bà con thoát khỏi cuộc sống nương rẫy nhọc nhằn. Ít ai nghĩ rằng, chàng trai người Vân Kiều ấy đã trở thành trưởng thôn trẻ tuổi, gánh vác công việc của một cộng đồng với hàng trăm hộ dân.

Hồ Văn Tiền hướng dẫn cho bà con thôn bản các ứng dụng số trên điện thoại di động ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tốt nghiệp THPT năm 2021, Tiền quyết định rời bản làng, theo học ngành quản lý nhà nước tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Quãng thời gian 4 năm trên giảng đường không chỉ mang đến cho chàng trai những kiến thức chuyên môn, mà còn giúp Tiền tích lũy nhiều kỹ năng cần thiết để phục vụ cộng đồng.

"Trong suốt 4 năm ở học viện, tôi được thầy cô chỉ dạy nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích, đặc biệt là cách điều hành các hoạt động Đoàn, Hội và phối hợp làm việc nhóm. Tôi luôn mong muốn sau khi học xong sẽ trở về giúp đỡ bà con ở quê nhà", Tiền chia sẻ.

4 năm trau dồi kiến thức, kỹ năng tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Tiền nhận được rất nhiều bằng khen ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Không chỉ chú tâm học tập, Tiền còn tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội và được nhà trường khen thưởng. Năm 2025, trước khi tốt nghiệp, chàng trai Vân Kiều vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trưởng thôn trẻ đầy nhiệt huyết

Trở về quê hương, Tiền nhanh chóng hòa mình vào các hoạt động của thôn bản. Với vốn kiến thức được trang bị cùng sự am hiểu về công nghệ thông tin, anh thường xuyên hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống, nhất là những người còn lúng túng trước các thao tác trên điện thoại.

Chàng trai trẻ người Vân Kiều luôn quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ khi đảm nhiệm vị trí trưởng thôn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tháng 5.2026, Tiền được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Bãi Hà, và là trưởng thôn trẻ tuổi nhất ở xã Bến Quan. Từ giảng đường trở về bản làng, chàng trai 24 tuổi bắt đầu đảm nhận một vai trò không hề nhẹ nhàng là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của 355 hộ dân, phần lớn là đồng bào Vân Kiều - Pa Kô.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Tiền dành nhiều thời gian đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, gặp gỡ người dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với anh, muốn bà con hiểu và đồng thuận thì trước hết phải gần gũi, lắng nghe và nắm bắt được tâm tư của từng gia đình.

Điều đó được thể hiện khá rõ trong quá trình triển khai dự án thi công tuyến đường liên thôn mới đây. Khi công trình đi qua địa bàn, Tiền cùng ban điều hành thôn tích cực vận động, giải thích để người dân hiểu ý nghĩa của dự án. Nhờ vậy, hầu hết các hộ nằm trong khu vực ảnh hưởng đều đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng.

Dấu ấn của trưởng thôn trẻ tuổi là trong công tác dân vận giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án tại địa phương ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Khó khăn chủ yếu là đoạn đường đi qua khu vực trồng tràm của một hộ dân. Trong quá trình vận động, một hộ dân khác đã tự nguyện hiến một cây mít lớn để ủng hộ ban điều hành thôn. Số tiền bán cây mít được sử dụng để hỗ trợ đền bù số cây tràm bị ảnh hưởng", Tiền kể.

Ở tuổi 24, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang trên hành trình lập nghiệp, Tiền đã bắt đầu công việc của một người đứng đầu thôn bản. Sức trẻ, nhiệt huyết và kiến thức được học là những lợi thế, nhưng anh hiểu rằng chừng đó vẫn chưa đủ để có thể đảm đương tốt công việc.

"Tôi mới tốt nghiệp đại học cách đây một năm, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Vì vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ, tôi luôn lắng nghe, học hỏi từ những trưởng thôn tiền nhiệm, các già làng và người có uy tín trong cộng đồng. Tôi nghĩ mình còn trẻ thì càng phải chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc được giao", Tiền bộc bạch.

Tiền luôn học hỏi, lắng nghe những người tiền nhiệm để trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ một chàng trai rời bản làng để tìm kiếm tri thức, Tiền đã trở về với một vai trò mới đại diện cho bản làng, cộng đồng của mình. Việc được góp sức cho quê hương cũng chính là cách để thực hiện ước mơ đã nuôi dưỡng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông Hồ Văn Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bến Quan đánh giá cao Trưởng thôn Bãi Hà Hồ Văn Tiền. Ông Hưng nhận xét Tiền đã luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao đầy trách nhiệm và năng nổ.

"Là một trưởng thôn rất trẻ, anh Hồ Văn Tiền rất năng động. Đặc biệt là trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đến vận động bà con thực hiện, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Và một mặt nữa là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, anh Tiền luôn là người đi đầu và đã được nhiều hộ dân đồng tình ủng hộ", ông Hưng nói.







