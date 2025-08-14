250 dự án quy mô 1,28 triệu tỉ khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2.9

Tại họp báo thông tin về lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, tổ chức chiều 14.8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ẢNH: NHẬT BẮC

Theo đó, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công. Trong đó, 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Tổng số 250 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác với 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức (có 5 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) với số vốn 54.000 tỉ đồng

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, việc hoàn thành các dự án này sẽ tạo động lực, thế phát triển kinh tế đất nước, tăng cường kết nối vùng miền, đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 GDP từ 8,3 - 8,5% và đạt 2 con số vào các năm 2026 - 2030, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Sơn cũng cho biết, dự kiến ngày 19.12, cả nước sẽ tiếp tục tổ chức khánh thành, khởi công các dự án có quy mô lớn. Trong đó, hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sớm hơn 1 năm, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ẢNH: NHẬT BẮC

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, 250 dự án khởi công, khánh thành là sự kiện chính trị quan trọng. Những dự án, công trình này đã thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trong 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Trong đó, hạ tầng giao thông 59 dự án, công trình; 44 dự án, công trình dân dụng đô thị; 57 công trình công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án, công trình; 22 dự án, công trình nhà ở xã hội; công nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao có 3 dự án, công trình; giáo dục 12 dự án, công trình; quốc phòng một dự án, công trình; y tế có 10 dự án, công trình.

Trong đó, có các công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Đây là kết quả phản ánh sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, những dự án, công trình này sẽ góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay và đóng góp 20% GDP cho những năm tiếp theo. Với những dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng dẫn dắt kinh tế tư nhân.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho hay trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công sẽ lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và sẽ có 9 điểm cầu trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng trên VTV1, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.