261 ca mắc Covid-19 trong ngày 12.4

Theo Bộ Y tế, hôm nay 12.4, cả nước ghi nhận 261 ca mắc Covid-19, tăng 78 ca so với ngày trước đó. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong các tuần gần đây.

Đặc biệt, trong 5 ngày gần đây, số ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày có xu hướng liên tục tăng, 44 - 261 ca/ngày, trong khi các tuần trước đó, số ca mắc trung bình 10 - 40 ca/ngày.

Trong các ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận liên tục tăng BỘ Y TẾ

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 11,53 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 116.502 ca nhiễm/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo của các sở y tế, hôm nay 12.4, có 46 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, hơn 10,6 triệu ca bệnh Covid-19 được điều trị khỏi.

Tại các cơ sở điều trị, có 9 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy, không có ca bệnh suy hô hấp nặng phải thở máy. Từ đầu năm đến nay, cả nước không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế cho biết, trong ngày 11.4 có 25.801 liều vắc xin đã tiêm. Như vậy, hơn 266 triệu liều vắc xin đã tiêm trên cả nước tính từ đầu dịch. Trong đó, 223,48 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, 24 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và 18,6 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Nhận định về số ca mắc Covid-19 gia tăng trong tuần gần đây, ngày 12.4, trao đổi với Thanh Niên, một chuyên gia của Bộ Y tế đánh giá: "Chúng ta xác định, SARS-CoV-2 gây bệnh dịch Covid-19 vẫn đang tồn tại. Trong khi đó, thời tiết giao mùa hiện rất thuận lợi cho virus phát triển, đặc biệt ở miền Bắc. Mật độ đi lại, tiếp xúc gia tăng, cùng với đó miễn dịch của người sau tiêm vắc xin hoặc từng mắc Covid-19 đã giảm là các yếu tố rất thuận lợi cho lây nhiễm Covd-19".

Theo Bộ Y tế, phòng, chống dịch vẫn tuân thủ vắc xin, khử khuẩn, vệ sinh tay và đeo khẩu trang cùng với các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hiện, số ca bệnh nặng do Covid-19 vẫn chưa ghi nhận bất thường, tuy nhiên người dân không chủ quan, cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu trở nặng.