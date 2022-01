27 tháng Chạp: Chạy xe máy chở đồ về miền Tây ăn Tết, 'biển người' ngay cửa ngõ

Hơn 9 giờ sáng, hàng nghìn người đi xe máy bắt đầu rời TP.HCM về quê đón tết ở các tỉnh miền Tây khiến tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (cửa ngõ phía Tây TP.HCM) trở nên đông đúc.

Bà Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi), bán nước dạo trên Quốc lộ 1 cho biết suốt nhiều ngày nay, lượng người đi xe máy về các tỉnh miền Tây tăng lên. Từ sáng sớm, những dòng xe đông đúc đã bắt đầu nối đuôi nhau, lỉnh kỉnh đồ đạc đi qua đoạn đường bà vẫn thường bán.

“Hôm nay là đông nhất so với mọi ngày, chắc do gần sát Tết, được nghỉ làm hết nên người ta về nhiều hơn. Nhờ vậy mà mấy hôm nay bán cũng được lắm”, người phụ nữ tâm sự.

Trong dòng người về quê có chị em chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân (26 tuổi, quê An Giang). Sau khi vượt qua dòng xe đông đúc trên cầu Bình Điền 1 (H.Bình Chánh), 2 chị em dừng xe uống nước, nghỉ mệt sẵn chăm sóc chú cún và mèo cưng mang theo trên đường về quê. Chị Hân cho biết sở dĩ hôm nay mới bắt đầu về là vì những ngày trước còn bận rộn với công việc buôn bán.





“Bữa nay mới sắp xếp được, 2 chị em 8 giờ 30 phút từ H.Nhà Bè chạy xe đi, về Long Xuyên chắc cũng mấy tiếng. Năm nay thấy xe đông nhưng không đông bằng mọi năm nên mong là về nhà sớm với tía má. Cả năm nay chưa về rồi, lần này về chắc ở chừng chục ngày”, chị nói rồi tiếp tục lên đường về quê.

Trong khi đó, gia đình 3 người của anh Ngô Chí Viễn (36 tuổi) lại ngồi vào một quán nước để nghỉ ngơi sau khi vượt qua đoạn đường đông xe ở H.Bình Chánh. Anh cho biết vì chở theo con nhỏ và mang đồ đạc lỉnh kỉnh nên có chút mệt. “Nhưng nghĩ tới cảnh lát nữa được về Cần Thơ gặp ba má, là có sức lại liền, Cả năm nay không về được ông bà cũng nhớ cháu lắm. Lần này về thấy cháu lớn bộn, chắc cũng mừng”, anh tâm sự.

Thay vì đi xe khách, anh Viễn và gia đình quyết định đi xe máy vì vợ anh bị say xe nặng và gia đình cũng chủ động được thời gian đi về. Anh hy vọng những ngày sắp tới sẽ có những ngày tết ấm cúng, bình an bên gia đình. “Ráng chạy cẩn thận nhất có thể để an toàn về tới nhà. Hôm qua đọc báo thấy đường về năm nay vắng xe nên cũng mừng”, anh nói thêm.