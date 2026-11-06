2.700 tỉ đồng xây dựng nhà máy bao bì, kết nối chuỗi cung ứng tại Quảng Trị

Sáng 6.11, tại Khu công nghiệp Quán Ngang (xã Gio Linh, Quảng Trị), Công ty cổ phần bao bì quốc tế A&C tổ chức lễ khánh thành Nhà máy bao bì quốc tế A&C.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, kỳ vọng Công ty cổ phần bao bì quốc tế A&C sẽ không chỉ thành công trong việc đầu tư dự án này mà còn phát triển thêm nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ban tổ chức cắt băng khánh thành Nhà máy bao bì quốc tế A&C ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của nhà đầu tư, sự tận tâm của đội ngũ người lao động và sự đồng hành của chính quyền, Nhà máy bao bì quốc tế A&C sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đầu tư, vận hành an toàn, hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh", ông Tiến nói.

Ông Lê Đức Tiến phát biểu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhà máy bao bì quốc tế A&C được xây dựng tại lô DN - 04 (Khu công nghiệp Quán Ngang) với quy mô diện tích gần 10 ha, tổng vốn đầu tư dự án gần 2.700 tỉ đồng, công suất thiết kế 1 tỉ sản phẩm mỗi năm. Trong đó, giai đoạn 1 gần 2.300 tỉ đồng, công suất 700 triệu sản phẩm/năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan Nhà máy bao bì A&C ẢNH: BÁ CƯỜNG

Việc đầu tư Nhà máy bao bì Quốc tế A&C tại Khu công nghiệp Quán Ngang góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời mở ra triển vọng tăng cường kết nối giữa hoạt động sản xuất bao bì với chuỗi cung ứng của ngành đồ uống.

Bên cạnh giá trị đầu tư, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại và cung ứng liên quan tại địa phương. Khi đi vào vận hành theo kế hoạch, nhà máy có thể góp phần mở rộng cơ sở sản xuất công nghiệp, tăng cường sức hấp dẫn đầu tư của Khu công nghiệp Quán Ngang và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế khu vực.

Nhà máy xây dựng với quy mô 10 ha ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Lê Quang Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Công ty Cổ phần bao bì quốc tế A&C, cho biết bên cạnh mục tiêu kinh doanh, A&C và Tập đoàn Camel chú trọng nghiên cứu các dòng bao bì nhôm có khả năng tái chế cao, áp dụng cải tiến kỹ thuật giúp tối ưu lượng kim loại tiêu thụ, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

Nhà máy có công suất thiết kế 700 triệu sản phẩm/năm trong giai đoạn 1 ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Để đảm bảo chất lượng vượt trội, chúng tôi đã đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất tự động hóa khép kín nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu, từ các công đoạn tạo hình, xử lý bề mặt, in ấn đến phủ bảo vệ và kiểm tra tự động. Với nền tảng công nghệ hiện đại này, A&C cam kết mang đến những giải pháp bao bì nhôm chuẩn xác, ổn định và tối ưu nhất cho thị trường", ông Thịnh nói.

Với định hướng đầu tư dài hạn, Nhà máy bao bì quốc tế A&C hướng đến việc xây dựng năng lực sản xuất bao bì nhôm quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đối tác bằng khả năng cung ứng phù hợp, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.