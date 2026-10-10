Nhà đầu tư Nhật chi 110 triệu USD xây nhà máy bao bì tiệt trùng tại Đồng Nai

Dự án được triển khai dưới thương hiệu Oji Liquid Pak (OLP), trên khu đất rộng khoảng 57.000 m² tại Khu Công nghệ cao Long Thành. Nhà máy sẽ sản xuất bao bì hộp giấy tiệt trùng phục vụ ngành đồ uống và thực phẩm dạng lỏng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hỗ trợ mạng lưới cung ứng của tập đoàn tại Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Đây là bước mở rộng hoạt động của OJI tại Việt Nam, đưa năng lực sản xuất bao bì chuyên dụng về gần khách hàng hơn, đồng thời góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp tại Đồng Nai.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Terauchi Mikito, Giám đốc điều hành OJI Holdings Corporation, cho biết Việt Nam là thị trường quan trọng và ngày càng trở thành điểm sản xuất chiến lược của tập đoàn tại Đông Nam Á. Việc đầu tư sản xuất tại chỗ sẽ giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai đánh giá dự án góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực.

Lễ khởi công nhà máy Oji Liquid Pak tại Khu Công nghệ cao Long Thành - Đồng Nai ngày 10.10 ẢNH: Oji Liquid Pak

Bên cạnh mục tiêu mở rộng sản xuất, Oji Liquid Pak định hướng phát triển các giải pháp bao bì gắn với kinh tế tuần hoàn, trong bối cảnh doanh nghiệp ngành bao bì và hàng tiêu dùng đang thích ứng với yêu cầu về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Theo doanh nghiệp, Oji Liquid Pak kế thừa kinh nghiệm của Tập đoàn OJI trong các lĩnh vực tài nguyên rừng, giấy, bao bì và tái chế. Tại Đông Nam Á, tập đoàn đang thúc đẩy các sáng kiến thu gom, tái chế hộp giấy tiệt trùng thông qua phát triển công nghệ và hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị.

Ông Kestutis Sliuzas, Tổng giám đốc Oji Liquid Pak, cho biết ngành bao bì đang hướng đến tiêu chuẩn kết hợp hiệu suất, an toàn thực phẩm, tính linh hoạt trong vận hành và khả năng tuần hoàn của vật liệu. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời thích ứng với những yêu cầu trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý của giải pháp Oji Liquid Pak là vật liệu bao bì có thể tương thích với các máy chiết rót dạng cuộn đang được sử dụng trên thị trường. Khả năng này giúp khách hàng tận dụng thiết bị hiện có, hạn chế nhu cầu thay đổi hạ tầng và tối ưu hiệu quả vận hành. Khách hàng có thể lựa chọn mua vật liệu bao bì riêng lẻ hoặc sử dụng giải pháp trọn gói gồm vật liệu, công nghệ chiết rót và dịch vụ kỹ thuật.

Tập đoàn OJI có hơn 150 năm hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên rừng, giấy và bao bì. Năm 2023, tập đoàn mở rộng năng lực trong lĩnh vực bao bì dạng lỏng thông qua việc mua lại IPI S.r.l., doanh nghiệp Ý có hơn 40 năm kinh nghiệm về bao bì tiệt trùng.

Nhà máy tại Đồng Nai được kỳ vọng trở thành một mắt xích trong mạng lưới sản xuất và cung ứng của OJI tại khu vực, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cung ứng bao bì phục vụ ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.