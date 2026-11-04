Quảng Ngãi cảnh báo ma túy xâm nhập khu công nghiệp và giới trẻ

Ngày 4.11, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin trong năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 363 vụ với 669 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 31 kg ma túy tổng hợp các loại.

Nhóm người sử dụng ma túy bị công an phát hiện ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo thống kê từ ngày 15.12.2025 đến ngày 10.10.2026, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, điều tra 339 vụ với 643 bị can. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính 1.283 vụ với 1.360 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 1,65 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong số 643 bị can bị khởi tố có 33 người là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 35 người dưới 18 tuổi và 145 người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng ma túy xâm nhập vào giới trẻ đang diễn biến đáng lo ngại. Độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ, thậm chí có những trường hợp mới 14 - 15 tuổi, đang đi học nhưng đã sa vào con đường nghiện ngập. Một số trường hợp còn tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng hoặc những khu vực vắng vẻ.

Phòng, chống ma túy trong khu công nghiệp và vùng cao

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các khu nhà trọ, quán karaoke và cơ sở kinh doanh dịch vụ xung quanh khu công nghiệp; kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại nhà máy, phân xưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa ma túy cho công nhân, người lao động.

Các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn cũng được khuyến nghị đưa nội dung phòng, chống ma túy vào nội quy lao động, bản tin và các buổi sinh hoạt đầu ca; đồng thời tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đối với các địa phương, cần phối hợp với chủ nhà trọ tăng cường quản lý cư trú, kịp thời phát hiện những biểu hiện tụ tập bất thường; xây dựng các mô hình khu nhà trọ an toàn, không có tệ nạn ma túy.

Tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phòng ngừa cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với đặc điểm văn hóa và điều kiện thực tế. Nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp thanh thiếu niên nhận diện tác hại của ma túy và những thủ đoạn lôi kéo của tội phạm.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, già làng, người có uy tín và lực lượng công an cơ sở trong nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Mỗi gia đình cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con em; chủ động nhận diện những thay đổi bất thường trong sinh hoạt, tâm lý để kịp thời hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết...

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc ngăn chặn ma túy xâm nhập khu công nghiệp và lôi kéo thanh thiếu niên vùng cao cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh trật tự và sự bình yên tại các địa bàn dân cư.