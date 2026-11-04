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    Dùng dao đe dọa người khác, bị khởi tố tội sử dụng vũ khí quân dụng

    Trần Cường
    Trần Cường
    Một thanh niên 21 tuổi bị Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng sau khi dùng dao đe dọa hai vợ chồng, khiến người phụ nữ bị thương ở tay.

    Chiều 4.11, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Gia Bảo (21 tuổi, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo khoản 1 điều 304 bộ luật Hình sự.

    Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn và tống đạt cho bị can.

    Bị khởi tố tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vì dùng dao dọa người - Ảnh 1.

    Đào Gia Bảo tại cơ quan điều tra

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo điều tra, ngày 21.6, Bảo dùng dao đe dọa bà N.T.T (59 tuổi, trú xã An Khánh, Hà Nội) và chồng bà là ông N.V.L. Trong lúc bị đe dọa, bà T. bị dao cứa vào ngón tay cái và bàn tay phải, đồng thời bị Bảo kéo ngã xuống đất.

    Tại cơ quan điều tra, Bảo khai hành vi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và thừa nhận việc dùng dao đe dọa hai vợ chồng.

    Vì sao dùng dao có thể bị xử lý về tội sử dụng vũ khí quân dụng?

    Theo khoản 1 điều 304 bộ luật Hình sự, hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị phạt tù từ 1 - 7 năm.

    Đáng chú ý, theo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, cùng hướng dẫn của TAND tối cao, người chuẩn bị dao có tính sát thương cao nhằm gây thương tích, tổn hại sức khỏe người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 304 bộ luật Hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

    Quy định này cho thấy việc sử dụng dao vào mục đích phạm pháp có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự về tội liên quan đến vũ khí quân dụng, tùy tính chất hành vi và các điều kiện pháp luật quy định.

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