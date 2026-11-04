Em gái 'trùm' ma túy ở Hưng Yên mua vàng, nhà đất giúp anh trai rửa tiền

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đấu tranh, bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng và làm rõ 11 "cầu" mua bán trái phép chất ma túy với 5 nhóm tội. Tang vật thu giữ hơn 39 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các đối tượng trong đường dây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, từ cuối tháng 9.2025, PC04 Công an TP.Hà Nội phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ. Đồng thời xác định Nguyễn Công Sơn (28 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (36 tuổi) và Nguyễn Việt Dũng (31 tuổi) cùng trú tại P.Hồng Hà (TP.Hà Nội) là những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 17.9.2026 đến 30.10.2026, PC04 Công an TP.Hà Nội phối hợp với công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai các tổ công tác bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Quá trình bắt giữ Sơn, cảnh sát thu 27,8 kg ma túy các loại.

Nguyễn Công Sơn cùng tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, cảnh sát còn xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (20 tuổi, em gái Sơn) đã giúp sức anh trai rửa tiền bằng cách dùng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy của anh trai để mua bán vàng, nhà đất, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.

Quá trình mở rộng điều tra, PC04 Công an TP.Hà Nội bắt giữ nhóm tội phạm do Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, thường gọi là Tùng "Kết") cầm đầu. Đây là đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy phức tạp tại địa bàn P.Hà Đông và các khu vực lân cận.

Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 98 bị can ở 5 nhóm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và tội rửa tiền. Gần 40 người được đưa đi cai nghiện ma túy.

Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng theo quy định.