Bóc gỡ đường dây ma túy ở Vũng Tàu từ 4 'dân chơi' lúc rạng sáng

Cả 4 người đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 1 gói ni lông chứa bột màu trắng cùng dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã mua ma túy từ nơi khác đem về căn hộ để tụ tập sử dụng.

Từ 4 'dân chơi' lúc rạng sáng, bóc gỡ đường dây ma túy ở Vũng Tàu

Vụ việc xảy ra lúc 3 giờ rạng sáng 3.10.2026. Chưa dừng lại ở đó, với quyết tâm bóc gỡ tận gốc nguồn cung, Ban Chỉ huy Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 Công an TP.HCM đã phối hợp xuyên suốt, trắng đêm mở rộng truy xét. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, lực lượng điều tra đã lần ra manh mối, truy vết và triệu tập tổng cộng 30 người có liên quan dù các đối tượng cư trú phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau.