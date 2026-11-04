Shark Bình bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù vì rửa tiền gần 320 tỉ

Mức án đối với Shark Bình được đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đưa ra tại bản luận tội sáng nay 4.11, sau 10 ngày diễn ra phiên tòa.

Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, 9 - 10 năm tù về tội rửa tiền.

Hai nhân viên của Shark Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cũng bị đề nghị về cùng tội danh, với mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cơ quan công tố cáo buộc, để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỉ đồng, đường dây của Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Mr Pips.

Dù biết các sàn đang bị điều tra nhưng Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin, hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu ví giả, đồng thời duyệt công văn trả lời, đối phó với lực lượng chức năng…

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của Shark Bình cùng các cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, gây méo mó thị trường tài chính.

Shark Bình dù biết các giao dịch liên quan đến nhóm sàn của Mr Pips do hành vi phạm tội mà có, song vẫn có động thái che giấu khi được lực lượng chức năng yêu cầu phối hợp.

Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra, đồng thời có sự phân hóa theo vị trí, vai trò của từng bị cáo.

Thừa nhận sai phạm

Khai tại tòa, 2 nhân viên của Shark Bình cho biết nhận được khoảng 20 công văn từ cơ quan điều tra. Thông thường, nhân viên sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống để đối chiếu, kiểm tra thông tin trước khi soạn thảo trả lời. Nhưng riêng trường hợp của Mr Pips, họ được Shark Bình chỉ đạo cứ lấy thông tin từ phía Mr Pips cung cấp, không cần trích xuất dữ liệu.

Shark Bình xác nhận các lời khai trên, song khẳng định luôn quán triệt nhân viên về việc yêu cầu phía Mr Pips phải giải quyết triệt để khi người thanh toán có khiếu nại, nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho họ.

Bị cáo cũng phân trần hệ thống Ngân Lượng có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo, nên thời gian đầu thường bị nghi ngờ có vấn đề, vì thế mới có việc trao đổi qua lại để nắm rõ thông tin mỗi khi nhận được phản ánh.

Theo lời bị cáo, từ năm 2009 đến khi vụ án bị triệt phá, ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng. Trong số này, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

"Hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc", Shark Bình trình bày.

Nhận thức rõ trách nhiệm, Shark Bình cho hay đã sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật. "Bị cáo tự nhủ dám làm thì dám nhận, thôi thì hoan hỉ chấp nhận đi tù", Shark Bình nói, và cho biết, trong thời gian bị tạm giam cũng đã tự đả thông tư tưởng rằng "chấp nhận đi tù rồi thì tươi lên thôi".

Khi chủ tọa hỏi "lỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?", Shark Bình liền đáp "số bị cáo đi tù rồi".

Ngoài vụ án này, mới đây, Shark Bình còn bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ hai, liên quan dự án tiền số AntEx, với cáo buộc lừa đảo 117 tỉ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỉ đồng và trốn thuế hơn 38 tỉ đồng.