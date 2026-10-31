Shark Bình: 'Dính phải khách hàng xấu là điều rất đáng tiếc'

Ngày 31.10, tiếp tục phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm, luật sư tham gia xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng.

Viện KSND cáo buộc Mr Pips cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, qua đó chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để có thể lừa đảo số tiền lớn như vậy, Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình, thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Dính phải khách hàng xấu là điều đáng tiếc

Trả lời câu hỏi của luật sư, Shark Bình cho biết, các sàn giao dịch của Mr Pips thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty Ngân Lượng.

Năm 2022, với tư cách Chủ tịch HĐQT, Shark Bình từng chỉ đạo dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với những sàn giao dịch nêu trên.

Khi ấy, nhân viên báo cáo Shark Bình về việc nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an đối với các sàn giao dịch của Mr Pips. Nhận thấy có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bị cáo chỉ đạo ngừng cung cấp dịch vụ.

"Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng", Shark Bình khai.

Luật sư cũng đặt câu hỏi về việc Ngân Lượng áp dụng mức phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng đối với giao dịch rút tiền. Đây là mức phí chung hay được áp dụng riêng đối với các sàn giao dịch của Mr Pips?

Shark Bình khẳng định đây là mức phí được niêm yết công khai, áp dụng chung cho nhóm khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ này. Mr Pips từng gặp nhân viên Ngân Lượng để đề nghị giảm phí giao dịch nhưng công ty không đồng ý vì không có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

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Vẫn theo lời Shark Bình, từ năm 2009 đến khi vụ án bị triệt phá, ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng. Trong số này, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

"Hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc", Shark Bình trình bày.

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH





Xin giảm nhẹ cho cấp dưới

Luật sư đề cập thêm đến 2 bị cáo từng là nhân viên Công ty Ngân Lượng, cùng bị truy tố tội rửa tiền giống Shark Bình.

Bị cáo nói những người này đều là nhân viên làm công ăn lương, có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng. Họ chủ yếu làm việc theo sự chỉ đạo, với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, mà dẫn đến vi phạm pháp luật.

Trong đó, một bị cáo có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan đến ung thư tuyến giáp, sức khỏe đang gặp nhiều khó khăn. Shark Bình mong tòa xem xét hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và vai trò của các nhân viên để khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư còn hỏi Shark Bình về việc bị cáo đã tác động để Công ty Ngân Lượng nộp lại 5,7 tỉ đồng tiền phí thu được từ các giao dịch liên quan đến những sàn của Mr Pips.

Bị cáo xác nhận, đồng thời cho biết nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bản thân sẽ chỉ đạo công ty nộp bổ sung.

Ngoài ra, Công ty Ngân Lượng đang bị phong tỏa tài khoản tại Vietcombank với số dư hơn 6,3 tỉ đồng. Shark Bình nói sẵn sàng chỉ đạo công ty nộp thêm nếu phát sinh các khoản phí giao dịch còn được thống kê bổ sung.