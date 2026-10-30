Shark Bình khai gì tại tòa?

Khai tại tòa sáng 30.10, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) thừa nhận hành vi bị truy tố, nói đã nhận thức rõ trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật.

"Bị cáo tự nhủ dám làm thì dám nhận, thôi thì hoan hỉ chấp nhận đi tù", Shark Bình nói, và cho biết trong thời gian bị tạm giam cũng đã tự đả thông tư tưởng rằng "chấp nhận đi tù rồi thì tươi lên thôi".

Chủ tọa hỏi: "Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?", bị cáo đáp: "Số bị cáo đi tù rồi".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, qua đó chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để có thể lừa đảo số tiền lớn như vậy, Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình, thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Nam. Dù biết các sàn đang bị điều tra nhưng Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin, hướng dẫn Nam tạo lập dữ liệu ví giả, đồng thời duyệt công văn trả lời, đối phó với lực lượng chức năng…

Kết quả điều tra cho thấy, trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.

Khai tại tòa, Shark Bình cho biết thành lập ví điện tử Ngân lượng từ năm 2008, đến 2012 thì tách là thành pháp nhân độc lập. Trước khi đi vào nội dung cụ thể, bị cáo dành thời gian giới thiệu về tâm huyết của bản thân, khi muốn xây dựng một tập đoàn gồm 40 công ty, rất bận, nên không có thời gian sâu sát mọi việc.

Theo Shark Bình, các công ty của Mr Pips nằm trong nhóm hàng chục ngàn khách hàng. Ban đầu, bị cáo không biết Mr Pips là ai, mãi đến năm 2024, thông qua truyền thông mới biết đến danh tính của nhân vật này, sau đó thì biết Mr Pips chính là khách hàng của mình.

Quy trình "ưu ái" đặc biệt cho Mr Pips

Hai nhân viên của Shark Bình khai nhận được khoảng 20 công văn từ cơ quan điều tra. Thông thường, nhân viên sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống để đối chiếu, kiểm tra thông tin trước khi soạn thảo trả lời. Nhưng riêng trường hợp của Mr Pips, họ được Shark Bình chỉ đạo cứ lấy thông tin từ phía Mr Pips cung cấp, không cần trích xuất dữ liệu.

Shark Bình xác nhận các lời khai trên, song khẳng định luôn quán triệt nhân viên về việc yêu cầu phía Mr Pips phải giải quyết triệt để khi người thanh toán có khiếu nại, nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho họ.

Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tọa chất vấn vì sao lại giao nhân viên nhận thông tin từ Mr Pips để trả lời các công văn thay vì trích xuất dữ liệu. Shark Bình khai ban đầu các công ty của Mr Pips cũng như bao khách hàng khác, nhưng khi số lượng giao dịch ngày càng "khủng" thì nhóm công ty được đưa vào danh sách khách hàng lớn, với những chính sách chăm sóc đặc biệt.

Bị cáo cũng phân trần hệ thống Ngân Lượng có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo, nên thời gian đầu thường bị nghi ngờ có vấn đề, vì thế mới có việc trao đổi qua lại để nắm rõ thông tin mỗi khi nhận được phản ánh.

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Chủ tọa tiếp tục chất vấn ngoài lý do trên thì liệu có nguyên nhân là muốn giữ chân khách hàng, duy trì doanh thu cho công ty hay không. Lúc này, Shark Bình thừa nhận là có.

Bị cáo cũng khai, từng được cấp dưới báo cáo có rất nhiều đơn khiếu nại đối với hệ thống công ty của Mr Pips gửi về công ty. Nhận được báo cáo, Shark Bình nói "thấy rủi ro quá", nên từng chỉ đạo "dù pháp luật không cấm nhưng cần chấm dứt".

Dù vậy, kết quả điều tra cho thấy, số lượng giao dịch của hệ thống công ty Mr Pips thông qua ví Ngân Lượng là vô cùng lớn. Shark Bình bị cáo buộc chịu trách nhiệm liên quan hành vi rửa tiền, với số tiền lên tới gần 320 tỉ đồng như đã nêu.