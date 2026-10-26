Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa

Do quy mô và tính chất vụ án, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền.
Khoảng 7 giờ 50, các bị cáo bị đưa ra xét xử tại trụ sở TAND TP.Hà Nội lần lượt được dẫn giải đến tòa. An ninh siết chặt, lực lượng cảnh sát kiểm tra sự ra vào của người tham gia phiên tòa.
Shark Bình ngày hầu tòa cùng 'trùm' lừa đảo 1.600 tỉ Mr. Pips
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