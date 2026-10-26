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    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan

    Sáng 26.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

    Do quy mô và tính chất vụ án, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

    Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền.

    Khoảng 7 giờ 50, các bị cáo bị đưa ra xét xử tại trụ sở TAND TP.Hà Nội lần lượt được dẫn giải đến tòa. An ninh siết chặt, lực lượng cảnh sát kiểm tra sự ra vào của người tham gia phiên tòa.

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 1.

    Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 2.

    Bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 3.

    Theo cáo trạng, dù không được cấp phép, nhóm của Phó Đức Nam vẫn lập các website có tên tiếng Anh giống những sàn chứng khoán quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tạo giao diện giao dịch

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Shark Bình ngày hầu tòa cùng 'trùm' lừa đảo 1.600 tỉ Mr. Pips

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 4.

    Các sàn giao dịch thực chất không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Tiền thắng, thua của nhà đầu tư được vận hành trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 5.

    Phó Đức Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 6.

    An ninh phiên tòa được siết chặt

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 7.

    An ninh phiên tòa được siết chặt

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 8.

    Phiên tòa dự kiến diễn ra dưới hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp

    ẢNH: PHÚC BÌNH

    Dẫn giải Shark Bình và Mr Pips tới tòa- Ảnh 9.

    Phiên xét xử dự kiến diễn ra nhiều ngày

    ẢNH: PHÚC BÌNH

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