3 án tử hình trong vụ vận chuyển gần 31 kg ma túy

Sau 1 tuần nghị án, ngày 28.9, TAND tỉnh Bình Phước tuyên tử hình 3 bị cáo liên quan vụ án vận chuyển gần 31 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.



Trước đó, ngày 22.9, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (29 tuổi), Đặng Ngọc Quý (24 tuổi, cùng ngụ TX.Bình Long, Bình Phước) và Sbov Proeurn (36 tuổi, tỉnh TboungKhmum, Campuchia) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Hải còn bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Hải, Quý và Sbov Proeurn là bạn bè. Ngày 26.3.2022, một người đàn ông Campuchia có biệt danh "ông lớn" điện thoại thuê Sbov Proeurn vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM với tiền công 200 USD/kg (gần 5 triệu đồng).

Sbov Proeum điện thoại thỏa thuận với Hải sẽ vận chuyển ma túy từ Campuchia về đến biên giới với Việt Nam và hưởng 50 USD/kg. Còn Hải nhận ma túy từ biên giới, mang về TP.HCM và hưởng 150 USD/kg.

HĐXX tuyên án HOÀNG GIÁP

Từ ngày 24.6.2022 đến ngày 5.7.2022, Sbov Proeurn và Hải đã 3 lần vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, Hải thuê Quý vận chuyển 2 chuyến với tiền công 30 triệu đồng.



Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 24.6.2022, Sbov Proeurn đi xe máy đến khu vực gần chợ H.Mê Mốt (tỉnh TboungKhMum, Campuchia) nhận 2 can nhựa loại 20 lít và bịch ni lông màu đỏ, bên trong chứa ma túy của một người không rõ lai lịch, rồi đưa đến cất giấu dưới một gốc cây ở khu vực biên giới thuộc H.Lộc Ninh (Bình Phước). Sau đó, điện thoại cho Hải đến nhận ma túy.

Nhận được điện thoại, Hải và Quý đi ô tô từ Đồng Nai đến điểm hẹn nhận ma túy và mang về giao cho 3 người khác nhau ở TP.HCM.

3 bị cáo cùng lãnh mức án tử hình HOÀNG GIÁP

Tiếp đó, đến ngày 2.7.2022, Sbov Proeurn tiếp tục đến khu vực chợ Mê Mốt nhận 3 can nhựa, chứa ma túy và nhờ được 2 người khác chở qua biên giới. Chiều cùng ngày, Hải điện thoại kêu Quý đến điểm hẹn lấy "hàng" giao cho 2 người tại TP.HCM.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 5.7.2022, Sbov Proeum nhận từ "ông lớn" 3 can nhựa chứa ma túy chở về khu vực biên giới. Sbov Proeurn sau đó theo người quen đến quán thịt dê ở TX.Bình Long (Bình Phước) với Hải. Còn Quý ra biên giới nhận ma túy chở lên TP.HCM giao hàng.

Khi đi trên QL13, đoạn qua P.Hưng Chiến (TX.Bình Long) thì Quý bị công an kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng tang vật gần 31 kg ma túy. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Sbov Proeurn và Hải ngay sau đó. Qua khám xét, công an thu giữ của Hải 1 khẩu súng rulô, 1 khẩu súng colt, 6 viên đạn và gần 1 kg ma túy.

Qua xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; chung thân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp các hình phạt là tử hình. Bị cáo Đặng Ngọc Quý và Sbov Proeurn cùng lãnh mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.